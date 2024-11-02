الصين تُجلي 282 ألف شخص مع اقتراب الإعصار “كونج-ري”

بكين : وكالات

أجلت السلطات الصينية نحو 282 ألف شخص في مقاطعة تشجيانج في شرق الصين، وذلك قبيل وصول الإعصار “كونج-ري” الذي سيحلّ مصحوبًا برياح قوية، وأمطار غزيرة، ومخاطر مرتفعة لحدوث فيضانات في المقاطعة.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، اليوم، أن السلطات المختصة فتحت أكثر من 10600 ملجأ في شتى أنحاء المقاطعة لتوفير الأغذية ومياه الشرب إلى الذين تم إجلاؤهم بشكل مؤقت, مشيرةً إلى تعليق تشغيل جميع الخطوط الـ 152 لنقل الركاب عبر العبّارات بما يشمل 347 سفينة، بينما توقفت أعمال البناء في 136 مشروعًا متعلقًا بالبنية المائية، ونقل 675 سفينة بناء إلى مناطق آمنة.

يذكر أن الإعصار “كونج-ري” اجتاح جنوب شرق تايوان بعد منتصف ليل الخميس الماضي، فيما كان مركزه بحلول الساعة العاشرة صباح أمس في منطقة بحرية تبعد نحو 160 كيلومترًا جنوب غرب ونلينج بمقاطعة تشجيانج.