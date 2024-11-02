الخليج ينفرد بصدارة ” ممتاز اليد “

الدمام-البلاد

انفرد الخليج بصدارة الترتيب العام للدوري الممتاز لكرة اليد للكبار للموسم الرياضي (2024-2025)م، بعدما نجح في تجاوز الترجي بنتيجة (41 – 19)، خلال المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على صالة مدينة الأمير نايف بن عبد العزيز الرياضية بالقطيف، في ختام منافسات الجولة السادسة من البطولة.

ورفع الخليج رصيده إلى (12) نقطة، في المركز الأول، وبفارق نقطة عن الهدى، الذي نجح في تخطي نظيره الصفا في قمة جماهيرية أقيمت على نفس الصالة بنتيجة (24 – 23)، ليرفع رصيده إلى (11) نقطة في المركز الثالث، في الوقت الذي تجمد فيه رصيد الصفا عند (10) نقاط في المركز الرابع.

الأهلي تمكن من خطف مركز الوصافة بفارق الأهداف عن الهدى، عقب تخطيه لضيفه الابتسام بنتيجة (42 – 31)، ليرفع رصيده إلى (11) نقطة، فيما استمر رصيد الابتسام خال من النقاط في المركز الثالث عشر.

أما في الأحساء، فتخطى الروضة ضيفه الوحدة بنتيجة (32 – 28)، رافعا رصيده إلى (3) نقاط في المركز الثاني عشر، في الوقت الذي استمر فيه رصيد الوحدة خال من النقاط في المركز الرابع عشر.

وفي الزلفي، تغلب الزلفي على ضيفه العدالة بنتيجة (25 – 23)، ليرفع رصيده إلى (4) نقاط في المركز التاسع، فيما تجمد رصيد العدالة عند (3) نقاط في المركز الحادي عشر.

يذكر أن الجولة السادسة قد انطلقت أمس الجمعة بإقامة مواجهتين، انتصر في الأولى مضر على المحيط بنتيجة (32 – 30)، رافعا رصيده إلى (8) نقاط في المركز السادس، فيما تجمد رصيد المحيط عند (6) نقاط في المركز السابع، في الوقت الذي انتصر فيه النور في الثانية على مضيفه القارة بنتيجة (28 – 27)، ليرفع رصيده إلى (8) نقاط في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد القارة عند (4) نقاط في المركز الثامن.