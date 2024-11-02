الأردن وسوريا يتقاسمان ألقاب النخبة في ختام ناجح لبطولة أيلة للترايثلون 2024

العقبة – بدر النهدي

اختتمت يوم أمس الجمعة فعاليات بطولة أيلة للترايثلون 2024 التي احتضنتها وجهة واحة أيلة في العقبة بمشاركة 110 لاعبين ولاعبات من نخبة وأبطال ومحترفي رياضة الترايثلون.

ونجح السوري عدنان زكي في اقتناص لقب رجال النخبة بحصوله على المركز الأول محققاً زمناً قياسياً قدرة 58.10 دقيقة يليه في المركز الثاني مواطنه إيهاب مخلوف بزمن 58.51 دقيقة متقدماً على مواطنه سيزار الشومري بعشرين ثانية، وفي فئة النخبة سيدات جاءت الأردنية ليديا مصلح في المركز الأول بزمن وقدره 1.07.24 ساعة فيما حلّت اللبنانية ليندزي نادر بالمركز الثاني بزمن 1.07.40 ساعة وجاءت الأردنية مريم شعبان بالمركز الثالث بزمن 1.12.14 ساعة.

وفي فئة فرق التتابع جاء بالمركز الأول فريق لاعبي صب 11 بزمن 1.03.22 ساعة، فيما حلّ فريق المحاربون بالمركز الثاني بزمن 1.05.25 ساعة، وجاء ثالثاً فريق إربد النعيمة بزمن 1.06.08 ساعة، ولفئة الإناث جاء بالمركز الأول تحت 15 سنة اللاعبة ميا صهيون بزمن 40.00 دقيقة تليها اللاعبة سارة الفراجة بزمن 42.42 دقيقة وبالمركز الثالث اللاعبة ماريا حدادين بزمن 45.25 دقيقة. فيما حصد الأردني هاشم النعيمات المركز الأول في فئة الذكور تحت 15 عاماً بزمن 34:45 دقيقة وحلّ في المركز الثاني السوري محمد نيال بزمن 34:46 دقيقة والمركز الثالث كان من نصيب الإيراني محمد سيانبور بزمن 34:54 دقيقة.