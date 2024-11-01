شاهد| ضمك يقتنص تعادلًا مثيرًا من الرياض

البلاد- جدة
اقتنص فريق ضمك تعادلًا مثيرًا أمام نظيره الرياض 2/2، في اللقاء الذي جمعها مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة التاسعة بدوري روشن السعودي للمحترفين.
تقدم اللاعب بيرنارد مينساه بالهدف الأول لفريق الرياض في الدقيقة 23، قبل أن يتعادل ضمك عن طريق حبيب ديالو في الدقيقة 43.
وعاد فريق الرياض ليتقدم مجددًا في المباراة عن طريق اللاعب فايز سيليماني في الدقيقة 68. وفي الدقيقة 90+2، احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح ضمك ، سددها بنجاح اللاعب كيفين نكودو.
بتلك النتيجة، رفع الرياض رصيده إلى 14 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب دوري روشن، بينما وصل ضمك إلى 8 نقاط في المركز الرابع عشر.
رأسية مينساه تسكن شباك ضمك، معلنة الهدف الأول للرياض ⚽#دوري_روشن_السعودي #ضمك_الرياض | #SSC pic.twitter.com/P11Op8iuXD
— SSC (@ssc_sports) November 1, 2024
هدددددف!⚽
حبيب ديالو يدرك التعادل لضمك⚽🔥
ضمك 1 × 1 الرياض#دوري_روشن_السعودي #ضمك_الرياض | #SSC pic.twitter.com/K3o59qh9GA
— SSC (@ssc_sports) November 1, 2024
هدددددف!⚽
فايز سليماني يضيف ثاني أهداف الرياض⚽🔥
ضمك 1 × 2 الرياض#دوري_روشن_السعودي #ضمك_الرياض | #SSC pic.twitter.com/35ELdlC4yy
— SSC (@ssc_sports) November 1, 2024
هدددددف!⚽
نكودو يدرك التعادل لضمك من علامة الجزاء⚽🔥
ضمك 2 × 2 الرياض#دوري_روشن_السعودي #ضمك_الرياض | #SSC pic.twitter.com/s1Neqr5uI1
— SSC (@ssc_sports) November 1, 2024