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شاهد| ضمك يقتنص تعادلًا مثيرًا من الرياض
الرياضة

شاهد| ضمك يقتنص تعادلًا مثيرًا من الرياض

صحيفة البلادaccess_time29 / ربيع الآخر / 1446 هـ       1 نوفمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

اقتنص فريق ضمك تعادلًا مثيرًا أمام نظيره الرياض 2/2، في اللقاء الذي جمعها مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة التاسعة بدوري روشن السعودي للمحترفين.

تقدم اللاعب بيرنارد مينساه بالهدف الأول لفريق الرياض في الدقيقة 23، قبل أن يتعادل ضمك عن طريق حبيب ديالو في الدقيقة 43.

وعاد فريق الرياض ليتقدم مجددًا في المباراة عن طريق اللاعب فايز سيليماني في الدقيقة 68. وفي الدقيقة 90+2، احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح ضمك ، سددها بنجاح اللاعب كيفين نكودو.

بتلك النتيجة، رفع الرياض رصيده إلى 14 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب دوري روشن، بينما  وصل ضمك إلى 8 نقاط في المركز الرابع عشر.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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