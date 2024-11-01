شاهد| الخليج يدك شباك الرائد برباعية

البلاد- جدة
حقق فريق الخليج فوزاً كبيرًا على نظيره الرائد، برباعية، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الجمعة، في إطار منافسات الجولة التاسعة بدوري روشن.
سجل اللاعب عبدالله آل سالم الهدف الأول لفريق الخليج في الدقيقة 39، قبل أن يضيف كوريليس الهدف الثاني في الدقيقة 453.
بهذا الفوز،رفع الخليج رصيده إلى 13 نقطة في المركز السابع بجدول ترتيب دوري روشن، بينما تجمد رصيد الرائد عند 11 نقطة في المركز التاسع.
تسديدة يسارية من عبدالله آل سالم تعلن عن أول أهداف الخليج في اللقاء ⚽#دوري_روشن_السعودي #الخليج_الرائد | #SSC pic.twitter.com/VeqaH5Nmw8
— SSC (@ssc_sports) November 1, 2024
بعد مراجعة تقنية الـVAR.. حكم اللقاء يؤكد صحة هدف الخليج الثاني ✅#دوري_روشن_السعودي #الخليج_الرائد | #SSC pic.twitter.com/LjTCqfZkL8
— SSC (@ssc_sports) November 1, 2024
هدددددف!⚽
عبدالله آل سالم يضيف ثالث الأهداف للخليج⚽🔥
الخليج 3 × 0 الرائد #دوري_روشن_السعودي #الخليج_الرائد | #SSC pic.twitter.com/2UeQQjHIqc
— SSC (@ssc_sports) November 1, 2024
هشام آل دبيس يضع بصمته بهدف رابع بالمباراة #دوري_روشن_السعودي #الخليج_الرائد | #SSC pic.twitter.com/Ycs4PxznVT
— SSC (@ssc_sports) November 1, 2024