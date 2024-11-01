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شاهد| الخليج يدك شباك الرائد برباعية
الرياضة

شاهد| الخليج يدك شباك الرائد برباعية

صحيفة البلادaccess_time29 / ربيع الآخر / 1446 هـ       1 نوفمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

حقق فريق الخليج فوزاً كبيرًا على نظيره الرائد، برباعية، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الجمعة، في إطار منافسات الجولة التاسعة بدوري روشن.

سجل اللاعب عبدالله آل سالم الهدف الأول لفريق الخليج في الدقيقة 39، قبل أن يضيف كوريليس الهدف الثاني في الدقيقة 453.

وعاد عبدالله آل السالم ليسجل هدفه الثاني في المباراة والثالث لفريق الخليج في الدقيقة 75. وفي الدقيقة 90+2، اختتم أهداف الخليج اللاعب هشام آل دبيس.

بهذا الفوز،رفع الخليج رصيده إلى 13 نقطة في المركز السابع بجدول ترتيب دوري روشن، بينما تجمد رصيد الرائد عند 11 نقطة في المركز التاسع.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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