شاهد| الخليج يدك شباك الرائد برباعية

البلاد- جدة

حقق فريق الخليج فوزاً كبيرًا على نظيره الرائد، برباعية، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الجمعة، في إطار منافسات الجولة التاسعة بدوري روشن.

سجل اللاعب عبدالله آل سالم الهدف الأول لفريق الخليج في الدقيقة 39، قبل أن يضيف كوريليس الهدف الثاني في الدقيقة 453.

وعاد عبدالله آل السالم ليسجل هدفه الثاني في المباراة والثالث لفريق الخليج في الدقيقة 75. وفي الدقيقة 90+2، اختتم أهداف الخليج اللاعب هشام آل دبيس.

بهذا الفوز،رفع الخليج رصيده إلى 13 نقطة في المركز السابع بجدول ترتيب دوري روشن، بينما تجمد رصيد الرائد عند 11 نقطة في المركز التاسع.