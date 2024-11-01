شاهد| التعادل يحسم ديربي النصر والهلال

البلاد- فريق التحرير
تصوير- عبدالله الفهيدي
حسم التعادل الإيجابي 1-1 مباراة فريقي النصر والهلال، في ديربي الرياض، الذي استضافه ملعب الأول بارك، مساء اليوم الجمعة، في قمة مباريات الجولة التاسعة من دوري روشن للمحترفين.
انتهى الشوط الأول بتقدم النصر بهدف دون رد، جاء بواسطة اندرسون تاليسكا، الذي أحرز واحدًا من أسرع أهداف ديربي الرياض عبر تاريخه بعد 54 ثانية فقط من انطلاقه.
وتمكن الصربي سافيتش من إدراك التعادل لمصلحة الهلال في الدقيقة 77 من عمر المباراة بضربة رأسية سكنت شباك الحارس بينتو.
التعادل حافظ للهلال على صدارة ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 25 نقطة، ورفع رصيد النصر إلى النقطة 19 في المركز الثالث.
هدف مبكر⚽️!
تاليسكا يعلنها في الدقيقة الأولى 🔥
النصر 1 × 0 الهلال#دوري_روشن_السعودي
#النصر_الهلال | #SSC pic.twitter.com/97MDeWUkNK
— SSC (@ssc_sports) November 1, 2024
عرضية بالمقاس ورأسية متقنة⚽️!
سافيتش يعدّل النتيجة لصالح الهلال 🔥
النصر 1 × 1 الهلال#دوري_روشن_السعودي
#النصر_الهلال | #SSC pic.twitter.com/lN3axYnwrX
— SSC (@ssc_sports) November 1, 2024