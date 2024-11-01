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شاهد| التعادل يحسم ديربي النصر والهلال
الرياضة

شاهد| التعادل يحسم ديربي النصر والهلال

صحيفة البلادaccess_time29 / ربيع الآخر / 1446 هـ       1 نوفمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- فريق التحرير

تصوير- عبدالله الفهيدي

حسم التعادل الإيجابي 1-1 مباراة فريقي النصر والهلال، في ديربي الرياض، الذي استضافه ملعب الأول بارك، مساء اليوم الجمعة، في قمة مباريات الجولة التاسعة من دوري روشن للمحترفين.

انتهى الشوط الأول بتقدم النصر بهدف دون رد، جاء بواسطة اندرسون تاليسكا، الذي أحرز واحدًا من أسرع أهداف ديربي الرياض عبر تاريخه بعد 54 ثانية فقط من انطلاقه.

وتمكن الصربي سافيتش من إدراك التعادل لمصلحة الهلال في الدقيقة 77 من عمر المباراة بضربة رأسية سكنت شباك الحارس بينتو.

التعادل حافظ للهلال على صدارة ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 25 نقطة، ورفع رصيد النصر إلى النقطة 19 في المركز الثالث.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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