انطلاق منافسات بطولة حائل الدولية لجمال الخيل العربية الأصيلة 2024 في نسختها الثالثة

حائل – هاني البشر

انطلقت منافسات بطولة حائل الدولية لجمال الخيل العربية الأصيلة 2024م في نسختها الثالثة، التي شهدت حضورًا جماهيريًا كبيرًا من عشاق الخيل العربية الأصيلة تنافست للفوز بجوائز التصفيات والتأهل للجولات النهائية.

وأسفرت منافسات اليوم الأول فئة مهرات أعمار سنتين ( أ ) عن فوز “بيانكا” لمربط عبدالله موسم النفيعي بالمركز الأول، وجاءت “شيماء العناية” لمربط عبدالله محمد الهذيلي بالمركز الثاني، فيما حل بالمركز الثالث “إم تي بلقيس” لمربط أحمد محمد الحوطي، وفي المركز الرابع “ميرا أبان” لمربط سعود بن فهد العجمي، وفي المركز الخامس “لويزة الشقب” لمربط سعود فرج العرجاني.

وشهدت منافسات فئة مهرات أعمار سنة ( ب ) فوز “دي جزة” لمربط مشعل شمسي العنزي بالمركز الأول ، و ” عذوب فراج” لمربط مشعل إبراهيم الجرباء بالمركز الثاني و “بشاير إف إم” لمربط فيصل محمد الخالدي بالمركز الثالث ، فيما حل “سجوى الباهيه” لمربط سلطان إبراهيم القحطاني بالمركز الرابع ، و “تي إي نداوي” لمربط عبدالله ماجد الحازمي بالمركز الخامس.

وفي منافسات مهرات أعمار سنتين ( ب ) حقق المركز الأول “إي إس تي أزهار” لمربط أحمد عيسى الشطي ، و “خلود ملهم” لمربط إبراهيم سعد اليحى حل في المركز الثاني ، و “أماني هامات” بالمركز الثالث ، و حل “رويال آر تميس” في المركز الرابع ، و “أماني مضر” في المركز الخامس.

أما منافسات مهرات أعمار 3 سنوات جاء في المركز الأول “ابتهال آر جي” لمربط معاذ يوسف العريني ، وفي المركز الثاني “سماهر الشقب” لمربط محمد عبدالكريم التويجري ، وفي المركز الثالث “بيلار إي إن بي” لمربط نواف هادي مسلم ، وحل في المركز الرابع “دي إيه ميادة” لمربط خالد سليمان الرديعان ، والمركز الخامس حل من نصيب “ليالي السيد” لمربط السيد للخيل العربية الأصيلة.

وجاء في المركز الأول لمنافسات مهرات أعمار سنة ( أ ) “مروى العون” لمربط عبدالله موسم النفيعي ، وفي المركز الثاني “مضاوي الوصيل” لمربط سلطان حامد العتيبي ، وفي المركز الثالث “ورد آل زيد” لمربط نايف حماد العتيبي ، أما المركز الرابع ” إم تي أوليلا” فكان من نصيب مربط متعب سعد الطخيس و مونتانا هنكي ، وفي المركز الخامس “أصايل وقت الأصايل” لمربط محمد عبدالله المطيري.

أما في منافسات أفراس أعمار ٤-٦ سنوات ( أ ) جاء بالمركز الأول “دي دنياي” لمربط فهيد قريان القحطاني ، وفي المركز الثاني “ورد المعود” لمربط سلطان محمد بن غشيان ، وفي المركز الثالث “ع ج أشجان” لمربط أحمد عثمان لنجاوي ، وفي المركز الرابع “أريج الجاسمية” لمربط شركاء أريج ، وحل خامس المراكز “منيفة الشقب” لمربط طالب محمد آل مستنير.

وفي منافسات أفراس أعمار ٤-٦ سنوات ( ب ) جاء بالمركز الأول “آر دي إس باندورا لمربط سفر عبدالرحمن الشلوي ، وفي المركز الثاني “نوف الأول” لمربط عبدالله سعد التويجري ، و المركز الثالث جاء من نصيب “منيرفا إس بي إيه” لمربط أحمد عيد الراشد ، وفي المركز الرابع “اس ان سارا” لمربط مشعل عبدالله الدهيم ، وفي المركز الخامس حل “ع ع نبيلا” لمربط فيصل فهد العويضة.

وتتواصل منافسات البطولة وفعالياتها المصاحبة اليوم الجمعة عند الساعة 2 ظهرًا.