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مدرجات” الجوهرة” عالمية
الرياضة

مدرجات” الجوهرة” عالمية

صحيفة البلادaccess_time28 / ربيع الآخر / 1446 هـ      31 أكتوبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

تزينت مدرجات ملعب الجوهرة المشعة باللوحات الرائعة من جماهير الاتحاد والأهلي في ليلة استثنائية بـ “ديربي الغربية” – الديربي الأقدم في المملكة.

وتحولت مدرجات الجوهرة إلى ميدان للتنافس بين جماهير الاتحاد والأهلي على تقديم اللوحات البديعة، التي خطفت الأنظار في تيفو الديربي الكبير بين قطبي جدة.

ورفع جمهور الاتحاد أكثر من تيفو و”بانر” باللون الذهبي المميز لـ “العميد”، فيما تزين تيفو جماهير “الراقي” بشعار “أسد الأهلي”.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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