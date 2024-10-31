مدرجات” الجوهرة” عالمية

البلاد- جدة
تزينت مدرجات ملعب الجوهرة المشعة باللوحات الرائعة من جماهير الاتحاد والأهلي في ليلة استثنائية بـ “ديربي الغربية” – الديربي الأقدم في المملكة.
وتحولت مدرجات الجوهرة إلى ميدان للتنافس بين جماهير الاتحاد والأهلي على تقديم اللوحات البديعة، التي خطفت الأنظار في تيفو الديربي الكبير بين قطبي جدة.
ورفع جمهور الاتحاد أكثر من تيفو و”بانر” باللون الذهبي المميز لـ “العميد”، فيما تزين تيفو جماهير “الراقي” بشعار “أسد الأهلي”.
أجواء #ديربي_البحر 🥶🥶🥶#دوري_روشن_السعودي | #الاتحاد_الأهلي | #للجماهير pic.twitter.com/6zKjo3OvNC
— دوري روشن السعودي (@SPL) October 31, 2024