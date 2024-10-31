غدًا. انطلاق كأس” الأولمبية السعودية” للهجن في نسختها الرابعة

الرياض – هاني البشر

تنطلق غدًا منافسات كأس الأولمبية السعودية للهجن 2024 في نسختها الرابعة، حيث ينظمها الاتحاد السعودي للهجن على أرض ميدان تبوك للهجن حتى الخامس من نوفمبر.

يقام خلال أيام المنافسات الخمسة 118 شوطاً، تشارك فيها فئات الهجن المعتمدة: حقايق، لقايا، جذاع، ثنايا، حيل، زمول، تقطع مسافة 516 كلم، وتتنافس على أشواط الكؤوس الـ 20 وجوائز مالية تتجاوز الـ 10 ملايين ريال، وذلك ضمن برنامج الاتحاد للموسم الرياضي 2024/2025.

ويتضمن برنامج كأس الاتحاد إقامة 36 شوطاً في اليوم الأول، مخصصة لفئة الـ “حقايق”، 30 شوطاً في اليوم الثاني، لفئة الـ “لقايا”، وفي اليوم الثالث 24 شوطاً مخصصة لفئة الـ “جذاع”، فيما سيتضمن اليوم الرابع إقامة 14 شوطاً مخصصة لفئة الـ “ثنايا”، وفي اليوم الخامس والأخير يقام 14 شوطاً مخصصة لفئة الـ “حيل”، والـ “زمول” إضافة لسباق الهجانة.

وأنهى الاتحاد السعودي للهجن جميع الاستعدادات والتجهيزات الخاصة في ميدان تبوك، في إطار سعي الاتحاد برئاسة صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد إلى إقامة سباقات الهجن في العديد من مناطق المملكة، والمحافظة على هذا الموروث الحضاري الكبير، والارتقاء بهذه الرياضة لمعايير عالمية تتواكب مع رؤية “السعودية 2030” إضافة إلى حوكمة وإدارة سباقات الهجن وتقديم الخدمات للميادين والمُلاك وتوفير البيئة المثالية لهم لممارسة هذه الرياضة الأصيلة.

كما يتزامن إقامة البطولة مع تسمية عام 2024 بـ”عام الإبل”، واحتفاءً بالقيمة الثقافية الفريدة التي تمثلها الإبل في حياة أبناء الجزيرة العربية، وتأصيل مكانتها الراسخة، وتعزيز حضورها محليًا ودوليًا، باعتبارها موروثاً ثقافياً أصيلاً، ومكوناً أساسياً في البناء الحضاري.