شاهد| الشباب يتغلب على الوحدة بثلاثية في روشن

محمود العوضي- جدة
تصوير- عبدالرحمن الخزيم
نجح فريق الشباب في تحقيق فوز مستحق على ضيفه فريق الوحدة بثلاثية مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الخميس، على ملعب نادي الشباب، ضمن منافسات الجولة التاسعة بدوري روشن للمحترفين.
سجل للشباب، اللاعب كريستيان جوانكا الهدف الأول في الدقيقة 35، قبل أن يضيف عبدالرزاق حمدالله الهدف الثاني في الدقيقة 52. فيما جاء الهدف الثالث في الدقيقة 61 عبر اللاعب مصعب الجوير.
وقلص النتيجة للوحدة اللاعب جونينيو باكونا في الدقيقة 90+2، من ركلة جزاء سجلها بنجاح.
بهذا الفوز، رفع الشباب رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري روشن، بينما تجمد رصيد الوحدة عند 6 نقاط في المركز السابع عشر.
هدددددف!⚽
جوانكا يفتتح التسجيل للشباب⚽🔥
الشباب 1 × 0 الوحدة #دوري_روشن_السعودي #الشباب_الوحدة | #SSC pic.twitter.com/ybiDtoEUNx
— SSC (@ssc_sports) October 31, 2024
هدددددف!⚽
تسديدة حمدالله تعزز تقدم الشباب بهدف ثاني⚽🔥
الشباب 2 × 0 الوحدة #دوري_روشن_السعودي #الشباب_الوحدة | #SSC pic.twitter.com/C2rhLFM9hh
— SSC (@ssc_sports) October 31, 2024
هدددددف!⚽
الشباب يضرب مرمى الوحدة بهدف ثالث عن طريق الجوير⚽🔥
الشباب 3 × 0 الوحدة #دوري_روشن_السعودي #الشباب_الوحدة | #SSC pic.twitter.com/A7lIDJs4RH
— SSC (@ssc_sports) October 31, 2024
هدددددف!⚽
باكونا يقلص الفارق للوحدة⚽🔥
الشباب 3 × 1 الوحدة#دوري_روشن_السعودي #الشباب_الوحدة | #SSC pic.twitter.com/SdrcWlXayt
— SSC (@ssc_sports) October 31, 2024