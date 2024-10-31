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شاهد| الشباب يتغلب على الوحدة بثلاثية في روشن
الرياضة

شاهد| الشباب يتغلب على الوحدة بثلاثية في روشن

صحيفة البلادaccess_time28 / ربيع الآخر / 1446 هـ      31 أكتوبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

تصوير- عبدالرحمن الخزيم

نجح فريق الشباب في تحقيق فوز مستحق على ضيفه فريق الوحدة بثلاثية مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الخميس، على ملعب نادي الشباب، ضمن منافسات الجولة التاسعة بدوري روشن للمحترفين.

سجل للشباب، اللاعب كريستيان جوانكا الهدف الأول في الدقيقة 35، قبل أن يضيف عبدالرزاق حمدالله الهدف الثاني في الدقيقة 52. فيما جاء الهدف الثالث في الدقيقة 61 عبر اللاعب مصعب الجوير.

وقلص النتيجة للوحدة اللاعب جونينيو باكونا في الدقيقة 90+2، من ركلة جزاء سجلها بنجاح.

بهذا الفوز، رفع الشباب رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري روشن، بينما تجمد رصيد الوحدة عند 6 نقاط في المركز السابع عشر.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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