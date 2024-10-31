الرئيسية
/
/
/
/
/
شاهد| الاتحاد يحسم ديربي جدة
الرياضة

شاهد| الاتحاد يحسم ديربي جدة

صحيفة البلادaccess_time28 / ربيع الآخر / 1446 هـ      31 أكتوبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

تصوير- سلطان منصور- زياد القحطاني

عمق فريق الاتحاد أوجاع غريمه الأهلي، بعدما نجح في حسم ديربي جدة، بهدف وحيد في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية فيجدة، مساء اليوم الخميس، وسط حضور جماهيري أكثر من رائع، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن للمحترفين.

سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب صالح الشهري مع الدقيقة 42 من عمر المباراة، لينتهي الشوط الأول بتقدم الاتحاد بهذا الهدف.

وفي الشوط الثاني حافظ الاتحاد على تقدمه، ولم يفلح الأهلي في الوصول لشباك الاتحاد.

وألغى حكم المباراة هدفًا سجله لاعب الأهلي فرانك كيسيه في الدقيقة 68 بداعي وجود خطأ لمصلحة مدافع الاتحاد.

وخسر يايسله مدرب الأهلي ديربي جدة للمرة الأولى في مشواره مع “الراقي” ونجح الفرنسي بلان في حسم أول ديربي يخوضه في قيادة الاتحاد.

الفوز رفع رصيد الاتحاد إلى النقطة 24 مشاركًا الهلال الصدارة- بشكل مؤقت- قبل ديربي الرياض المرتقب غدًا، فيما جمدت الخسارة رصيد الأهلي عند النقطة 11 في المركز الثامن بجدول الترتيب.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *