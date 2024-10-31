شاهد| الاتحاد يحسم ديربي جدة

محمود العوضي- جدة
تصوير- سلطان منصور- زياد القحطاني
عمق فريق الاتحاد أوجاع غريمه الأهلي، بعدما نجح في حسم ديربي جدة، بهدف وحيد في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية فيجدة، مساء اليوم الخميس، وسط حضور جماهيري أكثر من رائع، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن للمحترفين.
سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب صالح الشهري مع الدقيقة 42 من عمر المباراة، لينتهي الشوط الأول بتقدم الاتحاد بهذا الهدف.
وفي الشوط الثاني حافظ الاتحاد على تقدمه، ولم يفلح الأهلي في الوصول لشباك الاتحاد.
وألغى حكم المباراة هدفًا سجله لاعب الأهلي فرانك كيسيه في الدقيقة 68 بداعي وجود خطأ لمصلحة مدافع الاتحاد.
وخسر يايسله مدرب الأهلي ديربي جدة للمرة الأولى في مشواره مع “الراقي” ونجح الفرنسي بلان في حسم أول ديربي يخوضه في قيادة الاتحاد.
الفوز رفع رصيد الاتحاد إلى النقطة 24 مشاركًا الهلال الصدارة- بشكل مؤقت- قبل ديربي الرياض المرتقب غدًا، فيما جمدت الخسارة رصيد الأهلي عند النقطة 11 في المركز الثامن بجدول الترتيب.
أجواء جماهيرية رائعة🔥#دوري_روشن_السعودي
#الاتحاد_الأهلي | #SSC pic.twitter.com/shvewnLi8p
— SSC (@ssc_sports) October 31, 2024
هدددددف!⚽️
عرضية من ديابي..
وأول أهداف الديربي عن طريق صالح الشهري ⚽️🔥
الاتحاد 1 × 0 الأهلي#دوري_روشن_السعودي
#الاتحاد_الأهلي | #SSC pic.twitter.com/XUbRbUENZo
— SSC (@ssc_sports) October 31, 2024