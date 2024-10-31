شاهد| الأخدود يدك شباك العروبة برباعية

البلاد- جدة
حقق فريق الأخدود فوزًا كبيرًا على حساب ضيفه العروبة برباعية نظيفة، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الخميس، في إطار الجولة 9 من دوري روشن.
انتهى الشوط الأول بتقدم الأخدود بهدف نظيف جاء بواسطة ابراهيم كوني من ركلة جزاء في الدقيقة 45+4.
وفي الشوط الثاني عزز الأخدود بثلاثة أهداف أخرى، جاءت عن طريف” كريستيان باسغوغ “هدفين” وسعيد الربيعي في الدقائق 64 و 81 و 83.
بهذا الفوز، رفع الأخدود رصيده من النقاط إلى الرقم 8 محتلاً المركز الثالث عشر في ترتيب دوري روشن، وتجمد رصيد العروبة عند 10 نقاط في المركز الثاني عشر.
هدددددف!⚽️
من علامة الجزاء .. ابراهيما كوني يسجل أول أهداف الأخدود ⚽️🔥
الأخدود 1 × 0 العروبة#دوري_روشن_السعودي#الأخدود_العروبة | #SSC pic.twitter.com/UBdjlGJ4gY
— SSC (@ssc_sports) October 31, 2024
هدددددف!⚽️
باسوغوغ يسجل ثاني أهداف الأخدود ⚽️🔥
الأخدود 2 × 0 العروبة#دوري_روشن_السعودي#الأخدود_العروبة | #SSC pic.twitter.com/swriLVUeQv
— SSC (@ssc_sports) October 31, 2024
هدددددف!⚽️
سعيد الربيعي يضيف الهدف الثالث للأخدود ⚽️🔥
الأخدود 3 × 0 العروبة#دوري_روشن_السعودي#الأخدود_العروبة | #SSC pic.twitter.com/E6HJUX2QOZ
— SSC (@ssc_sports) October 31, 2024
هدددددف!⚽️
باسوغوغ يضيف الهدف الرابع للأخدود ⚽️🔥
الأخدود 4 × 0 العروبة#دوري_روشن_السعودي#الأخدود_العروبة | #SSC pic.twitter.com/Cp5gHCIR8m
— SSC (@ssc_sports) October 31, 2024