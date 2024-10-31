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شاهد| الأخدود يدك شباك العروبة برباعية
الرياضة

شاهد| الأخدود يدك شباك العروبة برباعية

صحيفة البلادaccess_time28 / ربيع الآخر / 1446 هـ      31 أكتوبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

حقق فريق الأخدود فوزًا كبيرًا على حساب ضيفه العروبة برباعية نظيفة، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الخميس، في إطار الجولة 9 من دوري روشن.

انتهى الشوط الأول بتقدم الأخدود بهدف نظيف جاء بواسطة ابراهيم كوني من ركلة جزاء في الدقيقة 45+4.

وفي الشوط الثاني عزز الأخدود بثلاثة أهداف أخرى، جاءت عن طريف” كريستيان باسغوغ “هدفين” وسعيد الربيعي في الدقائق 64 و 81 و 83.

بهذا الفوز، رفع الأخدود رصيده من النقاط إلى الرقم 8 محتلاً المركز الثالث عشر في ترتيب دوري روشن، وتجمد رصيد العروبة عند 10 نقاط في المركز الثاني عشر.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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