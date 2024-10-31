الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف ووزير الداخلية البحريني يقومان بزيارة تفقدية لجسر الملك فهد

المنامة : واس

قام صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ومعالي الفريق أول الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية في مملكة البحرين، اليوم، بزيارة تفقدية لجسر الملك فهد الرابط بين المملكة ومملكة البحرين الشقيقة.

وكان في استقبال الأمير عبدالعزيز بن سعود والشيخ راشد آل خليفة لدى وصولهما الجسر، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، ومعالي محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رئيس مجلس إدارة جسر الملك فهد المهندس سهيل بن محمد أبانمي.

واطلع الأمير عبدالعزيز بن سعود والشيخ راشد آل خليفة خلال الجولة على مشروعات المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، ومنها مشروعات توسعة مناطق الإجراءات وزيادة الطاقة الاستيعابية التي تهدف إلى تسهيل إجراءات عبور المسافرين بين البلدين، تنفيذاً للتوجيهات الصادرة من مجلس التنسيق السعودي البحريني الذي يرأس أعماله صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين – حفظهما الله -.

واستمعا لشرح عن أداء العمل في صالة المسافرين المخصصة لمستخدمي النقل العام، وعن مسارات الرسوم الخاصة بالدفع المسبق التي تقلص متوسط زمن انتظار سالكيها عند بوابات الرسوم إلى أقل من 15 ثانية فقط.