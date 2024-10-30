400 جهة في”سيتي سكيب”

البلاد – الرياض

يرعى وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل، انطلاق النسخة الثانية لمعرض” سيتي سكيب العالمي 2024″ في الرياض، خلال الفترة من 11 إلى 14 نوفمبر المقبل، تحت شعار” مستقبل الحياة”، بمشاركة أكثر من 400 جهة من عدد من الدول.

وسيشهد المعرض إطلاقات لمشروعات نوعية، وتوقيع العديد من الاتفاقيات الضخمة، والشراكات الواعدة، الذي يأتي في ظل ما تشهده المملكة من مشاريع حالية ومستقبلية ضخمة، تُركز على الجودة واختصار الوقت.

كما يستعرض أبرز الأفكار والتجارب في الهندسة المعمارية والتصاميم وتخطيط المدن، كما يتناول أفضل الممارسات العالمية في تقنيات التطوير والبناء المستقبلية.

يذكر أن النسخة الأولى شهدت مشاركة 350 جهة عارضة، و10 آلاف مستثمر دولي، واستثمارات تتجاوز 110 مليارات ريال.