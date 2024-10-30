1222 زيارة ميدانية على المنشآت الصناعية خلال شهر

الرياض : البلاد

نفذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ممثلة في الإدارة العامة للفروع؛ 1222 زيارة ميدانية على المنشآت الصناعية في جميع مناطق المملكة خلال شهر سبتمبر الماضي، وذلك في إطار جولات الوزارة الدورية لمتابعة المصانع، والوقوف على مدى جاهزيتها، والتأكد من التزامها بتطبيق معايير الجودة والاشتراطات اللازمة.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح الجراح أنّ الزيارات الميدانية المُنفّذة خلال الشهر الماضي شملت 369 زيارة على المصانع في منطقة الشرقية، و267 زيارة في منطقة مكة المكرمة، و263 زيارة في المنطقة الرياض، إضافة إلى 134 زيارة في منطقة القصيم، و47 زيارة في منطقة عسير، فيما نفذت 37 زيارة في كل من منطقة جازان، و33 زيارة في منطقة المدينة المنورة، و27 زيارة في منطقة تبوك، و23 زيارة في منطقة حائل، و21 زيارة على المصانع في منطقة نجران، فيما نفذت زيارة واحدة على مصانع منطقة الحدود الشمالية.

وأكّد الجراح أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية عازمة على مواصلة زياراتها الميدانية؛ للتأكد من تطبيق المنشآت الصناعية للمعايير والاشتراطات اللازمة، ومتابعة التزام المصانع الوطنية بتوفير منتجات ذات جودة عالية، ومطابقة المعايير والمواصفات المعتمدة، والتحقق من سلامة المنتجات، وتصحيح أوضاع المصانع الواقعة خارج المدن الصناعية.

يذكر أنّ وزارة الصناعة والثروة المعدنية تشترط على أي منشأة صناعية الحصول على رخصة سلامة صادرة عن الدفاع المدني، وتوفيرها لوسائل السلامة تبعًا لطبيعة النشاط، إضافة إلى التأكد من توفر مخارج الطوارئ، ونظام للإطفاء، وتخزين المواد الخام والمنتجات بطريقة آمنة.