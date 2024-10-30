نائب أمير جازان يُدشن معرض الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي 2025م

جيزان : البلاد

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، دشن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة اليوم، معرض الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي ” إبداع جازان 2025م” الذي نظمته الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة بمركز الأمير سلطان الحضاري في مدينة جيزان.

وخلال جولة سموه بالمعرض قدم الطلاب والطالبات المشاركون عرضًا عن ابتكاراتهم ومراحل تنفيذ مشروعاتهم التي بلغت 60 مشروعًا علميًا لطلاب وطالبات المنطقة، تنوعت فائدتها للأفراد والمجتمع بين الابتكارات والبحوث.

وأشاد سمو نائب أمير منطقة جازان بمشاريع الطلاب والطالبات الموهوبين والموهوبات، مؤكدًا حرص القيادة الرشيدة على توفر البيئة التنافسية التي تنمي روح الإبداع لدى الطلبة في المجالات العلميّة والتقنيّة واكتشاف المواهب والملكات العلمية لديهم وخاصة مهارات البحث العلمي بما يوفر تطوير مواهبهم العلمية، ويمكنهم من تمثيل الوطن في المحافل الدوليّة بمشاريع متميزة، وكذلك أهمية الأثر الاقتصادي للبحوث العلمية وتحويلها إلى نماذج مصنعة قابلة للاستخدام، منوهًا سموه بالجهود التي تقدمها الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة في دعم وتحفيز ورعاية الطلبة الموهوبين الموهوبات.

بدوره أكد المدير العام للتعليم بالمنطقة ملهي بن حسن عقدي، أهمية المعرض وما تضمنه من مشاريع علمية متميزة تؤكد جودة المواهب التي يتمتع بها الطلاب والطالبات، موضحًا أن وزارة التعليم تعمل على تنمية وإبراز المواهب الطلابية من خلال مبادراتها وبرامجها ومسابقاتها التي تتيح لهم الفرصة لاكتساب الخبرة مما يؤهلهم للمنافسة الإقليمية والدولية.

وتضمن الحفل مشاهد تمثيلية عن رحلات البحث العلمي وعرضًا فنيًا ، وعرضًا آخر عن دعم جامعة جازان للطلبة الموهوبين وتكريم الموهوبين والموهوبات.