مشاريع رائدة لصندوق الاستثمارات

البلاد – الرياض

ناقش مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في نسخته الثامنة، خلال جلسة حوارية بعنوان “اقتصاديات الجغرافيا السياسية”، أهمية الاستثمار في الاقتصاديات، والمشاريع التنموية، وتوفير قوانين وأنظمة تشريعية تجذب المستثمرين الدوليين، والاستفادة من التقنيات الحديثة لتحقيق النمو والازدهار.

وأكد معالي محافظ صندوق الاستثمارات العامة رئيس مجلس إدارة أرامكو السعودية رئيس مجلس إدارة مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان خلال مشاركته في الجلسة، أن الصندوق يركز على الاقتصاد السعودي الذي يُعد أحد أسرع الاقتصادات نموًا في العالم ومن المتوقع أن يبقى بين الأسرع نموًا على مستوى دول مجموعة العشرين خلال السنوات المقبلة، مع تنامٍ بنسب متزايدة.

وأفاد معاليه أن صندوق الاستثمارات العامة خلال السنوات الماضية أنشأ الكثير من الشراكات الاستثمارية مع شركات عالمية، وأنشأ على المستوى المحلي 95 شركة جديدة مثل نيوم، والبحر الأحمر، والقدية، والآلات وغيرها، وتمثل كبار المستثمرين في قطاعات كبرى لم تكن موجودة في المملكة من قبل.

وبين أن الصندوق استثمر في مجال الذكاء الاصطناعي، مستفيدًا من قدرات المملكة التي تؤهلها لأن تكون مركزًا عالميًا وليس مركزًا إقليميًا فحسب للذكاء الاصطناعي، متناولًا استثمارات الصندوق في المجال الرياضي.