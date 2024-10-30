المحليات

مستقبل الاستثمار

صحيفة البلادaccess_time27 / ربيع الآخر / 1446 هـ      30 أكتوبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود-حفظه الله- وبحضور محلي وعالمي رفيع المستوى، انطلقت أعمال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في نسخته الثامنة، تحت شعار” أفق لا متناهٍ.. الاستثمار اليوم لصياغة الغد”، في تجسيد متجدد لإنجازات ومستهدفات الرؤية السعودية الطموحة، بقيادة مباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظه الله.

فهذا المؤتمر وما يشهده من حوارات ورؤى وإطلاقات، يضيف رصيدًا هائلًا لحصاد المبادرة من إنجازات ضخمة، تعكس مكانة المملكة؛ كوجهة مميزة ومحفزة للاستثمار.

هكذا تتجلى أهمية” مبادرة الاستثمار” التي أكد عليها رئيس مجلس الإدارة الأستاذ ياسر الرميان، كقوة تحويلية للعمل والتقدم، وسهلت صفقات بقيمة تزيد عن 125 مليار دولار، وما أشار إليه معاليه عن المكتسبات الكبرى المتوالية التي أنجزها صندوق الاستثمارات العامة لوطننا الطموح، بتحقيق الكثير من الشراكات الاستثمارية العالمية، وإنشاء95 شركة جديدة؛ مثل نيوم، والبحر الأحمر، والقدية، والآلات وغيرها، واستثمار قدرات المملكة؛ كونها مركزًا عالميًا للذكاء الاصطناعي، وتعاظم أهمية مكانها ومكانتها على خارطة التقدم، ودورها الرائد الجامع لتطلعات العالم في النمو والتطور لخير البشرية.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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