تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود-حفظه الله- وبحضور محلي وعالمي رفيع المستوى، انطلقت أعمال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في نسخته الثامنة، تحت شعار” أفق لا متناهٍ.. الاستثمار اليوم لصياغة الغد”، في تجسيد متجدد لإنجازات ومستهدفات الرؤية السعودية الطموحة، بقيادة مباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظه الله.

فهذا المؤتمر وما يشهده من حوارات ورؤى وإطلاقات، يضيف رصيدًا هائلًا لحصاد المبادرة من إنجازات ضخمة، تعكس مكانة المملكة؛ كوجهة مميزة ومحفزة للاستثمار.

هكذا تتجلى أهمية” مبادرة الاستثمار” التي أكد عليها رئيس مجلس الإدارة الأستاذ ياسر الرميان، كقوة تحويلية للعمل والتقدم، وسهلت صفقات بقيمة تزيد عن 125 مليار دولار، وما أشار إليه معاليه عن المكتسبات الكبرى المتوالية التي أنجزها صندوق الاستثمارات العامة لوطننا الطموح، بتحقيق الكثير من الشراكات الاستثمارية العالمية، وإنشاء95 شركة جديدة؛ مثل نيوم، والبحر الأحمر، والقدية، والآلات وغيرها، واستثمار قدرات المملكة؛ كونها مركزًا عالميًا للذكاء الاصطناعي، وتعاظم أهمية مكانها ومكانتها على خارطة التقدم، ودورها الرائد الجامع لتطلعات العالم في النمو والتطور لخير البشرية.