مستقبل الاستثمار يناقش دور الذكاء الاصطناعي في التحول الرقمي

البلاد ــ الرياض

ناقش مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في نسخته الثامنة، خلال جلسة حوارية بعنوان “تعزيز التفاؤل بدلًا من الحذر”، أهمية إعادة ضبط التوازن العالمي في ظل تقلبات الأسواق وعدم اليقين بشأن أسعار الفائدة، ودور الذكاء الاصطناعي في دفع عملية التحول الرقمي وتشكيل مستقبل العالم، مع التركيز على إستراتيجيات التعامل مع المخاطر وأهمية تعزيز الابتكار وزيادة الاستثمارات لتحقيق نمو مستدام.

وشارك في الجلسة الحوارية معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ووزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، ووزير الدولة البريطاني لشؤون الأعمال والتجارة دوغلاس ألكسندر، ومؤسس شركة بريدج ووتر أسوشيتس راي داليو، والمدير المنتدب لمؤسسة التمويل الدولية مختار ديوب.

وأكد المهندس الفالح أن المملكة تبذل ما بوسعها لإحلال الأمن والازدهار، واستطاعت مواجهة مختلف التوترات الجيوسياسية عالميا بفضل متانة اقتصادها، مفيدًا أن الاقتصاد السعودي قادر على مواجهة التحديات بشكل قوي، مستعرضًا الزيادة في الناتج المحلي التي بلغت نسبتها %70 منذ إطلاق رؤية المملكة 2030، والنتائج التي حققتها في مجموعة العشرين وبلوغها المرتبة الثانية كأسرع نمو بين اقتصادات المجموعة.

وكشف معاليه عن النمو الكبير في الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث تجاوزت قيمتها الأهداف المحددة العام الماضي التي بلغت 26 مليار دولار، ونمو عدد التراخيص للشركات الدولية التي زادت بعشرة أضعاف عن ما كانت عليه قبل رؤية 2030 مما يعكس تقدمًا كبيرًا في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة.

وأفاد برنامج المقرات الإقليمية، كان يستهدف استقطاب 500 مقر إقليمي بحلول عام 2030، وتجاوز هذا الهدف، حيث وصل اليوم إلى 540 شركة عالمية اختارت الرياض مقرًا إقليميًا، مفيدًا أن المملكة أصبحت مركزًا اقتصاديًا في الشرق الأوسط، مستعرضًا الإنجازات الكبيرة المحققة في القطاع السياحي، ومنها تسجيل 100 مليون زيارة سياحية خلال العام الماضي، وزيادة عدد رخص المستثمرين الأجانب عشرة أضعاف منذ انطلاق رؤية 2030.

وتطرق المهندس الفالح حول معدلات التضخم، والتقدم المحرز في السيطرة عليه ليتم خفضها إلى مستويات معقولة، وتراجع معدلات الفائدة في العديد من الدول، حيث بدأ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بالفعل في دورة خفض الفائدة والتيسير الكمي، ولم تسجل اقتصادات مجموعة العشرين حالات ركود كبيرة.

وبين أن ثقة المستثمرين قد ارتفعت بنسبة 50% مقارنة بالفترة السابقة، كما أن قطاع السياحة قد عاد إلى مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19، مشيدًا بالتغيرات التقنية الهائلة التي يشهدها العالم حاليًا، مثل التحول نحو الطاقة الخضراء، ودور الذكاء الاصطناعي في دفع عجلة النمو الاقتصادي، مؤكدًا أن هذه التطورات لا تعزز الأسواق الرأسمالية فحسب، بل تفتح فرصًا جديدة لإعادة التوازن في التنافسية العالمية بين الشركات والدول، إذا وجدت الدعم المناسب من الأنظمة والبنية التحتية سيسهم في بناء مستقبل اقتصادي أفضل.