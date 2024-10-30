الفحص الفني الدوري للسيارات يدشن 6 محطات متنقلة لخدمة المناطق النائية

جدة : البلاد

دشّن الفحص الفني الدوري للسيارات والمركبات، أمس، 6 محطات متنقلة تحت إشراف ومتابعة مركز سلامة المركبات بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

وأوضح الرئيس التنفيذي للفحص الفني الدوري للسيارات المهندس سطام الحزامي، أن إدخال المحطات المتنقلة هو استمرار لخطط التطوير الشاملة التي تشهدها خدمات المحطات تماشيًا مع مستهدفات تعزيز السلامة المرورية في رؤية المملكة 2030، مبينًا أن المحطات المتنقلة تم تصنيعها خصيصًا للمملكة بعد مناقشة التفاصيل الفنية الدقيقة على أيدي مهندسي الفحص الفني للمركبات بالتعاون مع الشركة المصنعة (Muller) مولر الفرنسية ذات الخبرة العريقة في مجال تصنيع مسارات فحص المركبات حسب أفضل ما توصلت إليه تكنولوجيا فحص المركبات فنيًا وتقنيًا.

وأكد الحزامي، أن محطات الفحص المتنقلة هي إحدى المبادرات الهامة لخدمة المنشآت ذات الأسطول الكبير لفحص مركباتهم داخل مقارهم ولديها القدرة على فحص جميع أنواع وفئات المركبات بما فيها النقل العام والحافلات والآليات ذات المواصفات والتجهيزات الخاصة وغيرها، إضافة إلى قدرتها على الوصول إلى العملاء في المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة والتنقل بين المناطق النائية بزمن قياسي، مرورًا بالطرق الوعرة وغير المعبدة وإيصال الخدمة بكل يسر وسهولة وبجودة ومهنية عالية دون حاجة الوصول للمحطات الثابتة.

من جهة أخرى دشنت الإدارة العامة للفحص الفني الدوري للسيارات مركز اتصال خدمة العملاء عبر الرقم الموحد (920014531) لتسهيل استفسارات وطلبات العملاء إلى جانب الخدمات الأخرى.