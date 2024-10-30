الأمير سلمان بن سلطان يطلع على جهود وبرامج مرور منطقة المدينة المنورة

المدينة المنورة : البلاد

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، مدير مرور المنطقة العقيد فيصل الدوسري.

واطّلع سموّه خلال اللقاء على تقرير عن أعمال المرور وما تضمنه من جهود ومهام وبرامج توعوية، تهدف إلى توعية المجتمع من مخاطر الحوادث المرورية، ورفع الوعي لسلوك قائدي المركبات.

كما تضمن التقرير المؤشرات الإحصائية التي أظهرت انخفاضًا ملموسًا في نسبة حوادث الوفيات، وارتفاع مستوى الرضا عن تنظيم الحركة المرورية في المدينة المنورة، وفقًا للتقرير النهائي للمركز الوطني “أداء”.

وأشاد سموّه بجهود مرور المنطقة لإدارة الحركة المرورية على مستوى المدينة المنورة، والمنطقة المركزية، وتسهيل حركة المركبات والمشاة لقاصدي المسجد النبوي الشريف، وسط أجواء إيمانية وروحانية، تنسجم مع مستهدفات وتطلعات القيادة الرشيدة – أيدها الله- لتحقيق جودة الحياة.

من جهته، قدّم العقيد الدوسري شكره وتقديره لسمو أمير منطقة المدينة المنورة على دعمه المتواصل لأعمال مرور المنطقة.