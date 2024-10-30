أرامكو السعودية و “بتروفيتنام” توقعان اتفاقية تعاون إطارية

الرياض : البلاد

أعلنت أرامكو السعودية اليوم، عن توقيع اتفاقية تعاون إطارية مع مجموعة فيتنام للنفط والغاز “بتروفيتنام”، وذلك على هامش زيارة دولة السيد فام مينه تشينه، رئيس وزراء جمهورية فيتنام الاشتراكية إلى المملكة، لحضور أعمال مؤتمر مبادرة “مستقبل الاستثمار”.

وتمهّد الاتفاقية الطريق أمام تعاون محتمل في مجال تخزين وتوريد وتجارة الطاقة والمنتجات البتروكيميائية؛ بهدف تحديد الفرص المحتملة لتحسين الأعمال، وتحقيق قيمة إضافية.

وأوضح الرئيس للتكرير والكيميائيات والتسويق في أرامكو السعودية محمد القحطاني أن الاتفاقية تضع الأساس لتعاون محتمل عبر سلسلة القيمة الهيدروكربونية، متطلعًا إلى استكشاف فرص متعددة مع بتروفيتنام، التي تكمل طموحات أرامكو السعودية على الصعيد العالمي في مجال التكرير والبتروكيميائيات، وتُسهم في تحقيق الإستراتيجية الخاصة ببتروفيتنام، وتعزز أهمية آسيا في أسواق الطاقة والبتروكيميائيات العالمية.

بدوره أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة “بتروفيتنام” لو نغوك سون أن توقيع الاتفاقية يُعد خطوة إستراتيجية، ودليلًا على علاقة التعاون القوية بين الشركتين بشكل خاص، وجمهورية فيتنام الاشتراكية والمملكة العربية السعودية بشكل عام.