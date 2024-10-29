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مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات يزور معرض ومؤتمر ميليبول قطر 2024

صحيفة البلادaccess_time26 / ربيع الآخر / 1446 هـ      29 أكتوبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

الدوحة : واس

 زار معالي مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، معرض ومؤتمر ميليبول قطر 2024 “التكنولوجيا في خدمة الأمن”، الذي تنظمه وزارة الداخلية القطرية، خلال الفترة (29 – 31 أكتوبر 2024)، بمشاركة أكثر من 250 شركة عالمية متخصصة في مجال الأمن الداخلي والسلامة.

 واطلع معاليه خلال الزيارة، على أحدث تقنيات الأمن السيبراني، وحماية البنى التحتية الحيوية، والقدرات التكنولوجية المتقدمة لمواجهة التحديات الأمنية، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في حفظ الأمن، وتأمين الحدود وإدارة الأزمات والكوارث.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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