مجلس أمناء “الحلم الآسيوي” يؤكد على مبادئ الحوكمة الرشيدة

أكد مجلس أمناء مؤسسة الحلم الآسيوي على طموحات المؤسسة في الحفاظ على أعلى معايير الحوكمة خلال تنفيذ جهودها الرائدة في مجال المسؤولية الاجتماعية، وذلك خلال اجتماع المجلس الثالث الذي عقد اليوم الثلاثاء في سيؤول، بجمهورية كوريا.
وشدد رئيس مجلس الأمناء الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل على الدور المحوري الذي يلعبه مجلس الأمناء في ضمان أعلى معايير الأداء والاحترافية في جميع أنحاء القارة، مع التأكيد على التزام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وأعضائه بالحفاظ على سمات الشفافية والمساءلة.
وفي إطار تحقيق هذا الطموح، وافق مجلس أمناء مؤسسة الحلم الآسيوي على اقتراح الإدارة لبدء عملية تحديد وتعيين مدقق حسابات مستقل وخارجي لإجراء عمليات التدقيق على جميع برامج المسؤولية الاجتماعية، مما يُعزز من مكانة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم كاتحاد نموذجي.
كما أعرب مجلس الأمناء عن سروره بملاحظة الخطوات المتقدمة التي قطعها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في التأثير الاجتماعي منذ تأسيسه مع زيادة التمويل للبرامج المهمة التي تعود بالنفع على الاتحادات الوطنية والإقليمية والأندية في جميع مناطق الاتحاد الخمس.
وللمضي قدماً، اتحد مجلس الأمناء في رغبته في البناء على هذا الزخم القوي. ولتوسيع نطاق برامج الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ذات المغزى، وافق الأمناء على تحديد وتبني أفضل الأساليب لتعزيز مجموعة التمويل للمؤسسة من خلال تعزيز الشراكات مع رعاة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والشركاء القيّمين.
بالإضافة إلى ذلك، تمت الإشارة إلى الموافقة على جميع المقترحات المقدمة في اجتماع لجنة المسؤولية الاجتماعية الأخير للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، حيث أشاد مجلس الأمناء ببرنامج المستشفى الميداني للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم باعتباره منارة أمل حقيقية ومبادرة من شأنها أن تصنع فارقاً هادفاً في أوقات الشدائد العظيمة.
وفي الوقت نفسه، تلقى مجلس الأمناء أيضاً تحديثات حول جميع أنشطة جهود المسؤولية الاجتماعية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم منذ اجتماعه الأخير، والتي تشمل المجموعة المتنامية من سفراء مؤسسة الحلم الآسيوي، ومسؤولي حماية الأطفال في الاتحادات الوطنية والإقليمية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والتقدم المُحرز في شهادة برنامج حماية الطفل، فضلاً عن ورشة العمل المشتركة بين الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والأمم المتحدة من أجل الأهداف التي اختتمت مُؤخراً.
وقبل الختام، وافق أعضاء مجلس الأمناء على تمديد دعمهم القيادي ومساهماتهم الخبيرة بعد الفترة الأولى الحالية، وسيتم الآن إحالة الأمر إلى رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والمكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لمزيد من المداولات.
ويشار إلى أنه يجب أن تتم المصادقة على جميع القرارات من قبل المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قبل أن تدخل حيّز التنفيذ.
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