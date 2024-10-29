شاهد| الهلال يكرم الطائي برباعية ويتأهل لربع نهائي كأس الملك

البلاد- جدة
تأهل فريق الهلال إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الفوز على نظيره الطائي 4-1، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم في ثمن نهائي المسابقة.
سجل اللاعب عبدالله الحمدان الهدف الأول للهلال في الدقيقة 5، بعدما اخترق منطقة الجزاء، واستخدم مهارته في المراوغة وبعدها التصويب داخل الشباك.
وتمكن اللاعب أحمد الجويد من تسجيل هدف التعادل للطائي في الدقيقة 7، بعد تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء، لم يتمكن حارس الهلال من التصدي لها.
وعاد الهلال ليسجل التقدم في الدقيقة 38، عن طريق خالد الغنام، مستغلاً تمريرة خلف الدفاع، ليسددها داخل مرمى الطائي.
ثم سجل اللاعب عبدالله الحمدان الهدف الثالث لفريق الهلال في الدقيقة 49.
وجاء الهدف الرابع للهلال في الدقيقة 53 عن طريق ماركوس ليوناردو.
رباعية تصعد بالهلال إلى ربع النهائي🔵🏆
📺 شاهد أهداف المباراة ⤵️#كأس_خادم_الحرمين_الشريفين#الطائي_الهلال | #SSC pic.twitter.com/IuM8AAgy7U
— SSC (@ssc_sports) October 29, 2024