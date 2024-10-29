الرياضة

شاهد| الهلال يكرم الطائي برباعية ويتأهل لربع نهائي كأس الملك

صحيفة البلادaccess_time26 / ربيع الآخر / 1446 هـ      29 أكتوبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

تأهل فريق الهلال إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الفوز على نظيره الطائي 4-1، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم في ثمن نهائي المسابقة.

سجل اللاعب عبدالله الحمدان الهدف الأول للهلال في الدقيقة 5، بعدما اخترق منطقة الجزاء، واستخدم مهارته في المراوغة وبعدها التصويب داخل الشباك.

وتمكن اللاعب أحمد الجويد من تسجيل هدف التعادل للطائي في الدقيقة 7، بعد تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء، لم يتمكن حارس الهلال من التصدي لها.

وعاد الهلال ليسجل التقدم في الدقيقة 38، عن طريق خالد الغنام، مستغلاً تمريرة خلف الدفاع، ليسددها داخل مرمى الطائي.

ثم سجل اللاعب عبدالله الحمدان الهدف الثالث لفريق الهلال في الدقيقة 49.
وجاء الهدف الرابع للهلال في الدقيقة 53 عن طريق ماركوس ليوناردو.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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