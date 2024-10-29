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شاهد| الفيحاء يعبر العربي ويتأهل لربع نهائي كأس الملك
الرياضة

شاهد| الفيحاء يعبر العربي ويتأهل لربع نهائي كأس الملك

صحيفة البلادaccess_time26 / ربيع الآخر / 1446 هـ      29 أكتوبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

تأهل فريق الفيحاء إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد فوزه على العربي بنتيجة 1-0، في اللقاء الذي جمعهما مساء السوم، ضمن منافسات دور ثمن النهائي للمسابقة.

سجل اللاعب رينزو لوبيز هدف فريق الفيحاء واللقاء الوحيد في الدقيقة 42.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء الأولى في المباراة للاعب العربي مناف أبو يابس في الدقيقة 45+2.

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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