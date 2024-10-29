شاهد| الفيحاء يعبر العربي ويتأهل لربع نهائي كأس الملك

البلاد- جدة
تأهل فريق الفيحاء إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد فوزه على العربي بنتيجة 1-0، في اللقاء الذي جمعهما مساء السوم، ضمن منافسات دور ثمن النهائي للمسابقة.
سجل اللاعب رينزو لوبيز هدف فريق الفيحاء واللقاء الوحيد في الدقيقة 42.
وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء الأولى في المباراة للاعب العربي مناف أبو يابس في الدقيقة 45+2.
هدددددف!⚽️
رينزو لوبيز يسجل أول أهداف الفيحاء ⚽️🔥
الفيحاء 1 × 0 العربي#كأس_خادم_الحرمين_الشريفين #الفيحاء_العربي | #SSC pic.twitter.com/dQYLVjKIR9
— SSC (@ssc_sports) October 29, 2024