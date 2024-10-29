شاهد| التعاون يُقصي النصر من كأس الملك

البلاد- جدة
ودع النصر منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين مبكرًا في واحدة من مفاجآت أغلى الكؤوس، بعد خسارته أمام ضيفه التعاون بهدف نظيف في المباراة التي جرت بينهما اليوم الثلاثاء ضمن الدور ثمن النهائي.
فرط النصر في فرصة المضي قدمًا في البطولة، التي لا يزال يبحث عن لقبها منذ آخر تتويج في عام 1990، بعدما أهدر كريستيانو رونالدو ركلة جزاء في الوقت القاتل كانت كفيلة بعودة فريقه للمباراة.
وطوال 34 عامًا فشل النصر في التتويج بكأس الملك رغم تأهله إلى النهائي أكثر من مرة ليتحول الأمر إلى عقدة عصية على الكسر لاسيما بعدما كسرت الآن الـ35 عامًا.
يذكر أن النصر سيخوض لقاء الديربي أمام ضيفه الهلال مساء الجمعة المقبل في قمة مباريات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي للمحترفين، علمًا بأن النصر يبتعد عن الهلال المتصدر بـ6 نقاط، وستكون المباراة بمثابة فرصة للعودة بقوة للمنافسة على لقب الدوري.
🎥 الهدف الأول لـ @AltaawounFC ⚽️
⏰ '70 وليد الأحمد#النصر_التعاون 0 – 1#أغلى_الكؤوس 🏆
pic.twitter.com/XfP43lfarZ
— كأس خادم الحرمين الشريفين (@KingCupSA) October 29, 2024