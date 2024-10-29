الرياضة

شاهد| التعاون يُقصي النصر من كأس الملك

صحيفة البلادaccess_time26 / ربيع الآخر / 1446 هـ      29 أكتوبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

ودع النصر منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين مبكرًا في واحدة من مفاجآت أغلى الكؤوس، بعد خسارته أمام ضيفه التعاون بهدف نظيف في المباراة التي جرت بينهما اليوم الثلاثاء ضمن الدور ثمن النهائي.

فرط النصر في فرصة المضي قدمًا في البطولة، التي لا يزال يبحث عن لقبها منذ آخر تتويج في عام 1990، بعدما أهدر كريستيانو رونالدو ركلة جزاء في الوقت القاتل كانت كفيلة بعودة فريقه للمباراة.

وطوال 34 عامًا فشل النصر في التتويج بكأس الملك رغم تأهله إلى النهائي أكثر من مرة ليتحول الأمر إلى عقدة عصية على الكسر لاسيما بعدما كسرت الآن الـ35 عامًا.

يذكر أن النصر سيخوض لقاء الديربي أمام ضيفه الهلال مساء الجمعة المقبل في قمة مباريات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي للمحترفين، علمًا بأن النصر يبتعد عن الهلال المتصدر بـ6 نقاط، وستكون المباراة بمثابة فرصة للعودة بقوة للمنافسة على لقب الدوري.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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