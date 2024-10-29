شاهد| الأهلي المصري بطلًا لـ” الأفرو آسيوية والهادئ” ويتأهل لنصف نهائي الإنتركونتينتال

محمود العوضي- جدة
تمكن فريق الأهلي من الفوز على نظيره العين الإماراتي في بطولة كأس إنتركونتيننتال، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي.
سجل أهداف الأهلي وسام أبو علي في الدقيقة 31، وإمام عاشور في الدقيقة 55، ومحمد مجدي «أفشة» الهدف الثالث للنادي الأهلي من ركلة جزاء في الدقيقة 90+5.
كان الأهلي الأخطر في معظم دقائق المباراة وهدد مرمى العين في أكثر من فرصة خطيرة نتجت عن ثلاثة أهداف.
وينتظر الأهلي الفائز من مباراة «ديربي الأمريكتين» بين بطل أمريكا الجنوبية «ليبرتادورس» وباتشوكا المكسيكي بطل أمريكا الشمالية والوسطى «كونكاكاف»، التي ستقام في العاصمة القطرية الدوحة يوم 14 ديسمبر.
الأهلي بطلاً لكأس (آسيا – إفريقيا- المحيط الهادي) بعد فوزه 3-0 على العين
شاهد أهداف المباراة#الأهلي_العين #كأس_القارات_للأندية #أبوظبي_الرياضية pic.twitter.com/VmAo5ed1ag
— ADSportsTV (@ADSportsTV) October 29, 2024