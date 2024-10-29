الرياضة

شاهد| الأهلي المصري بطلًا لـ” الأفرو آسيوية والهادئ” ويتأهل لنصف نهائي الإنتركونتينتال

صحيفة البلادaccess_time26 / ربيع الآخر / 1446 هـ      29 أكتوبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة
تمكن فريق الأهلي من الفوز على نظيره العين الإماراتي في بطولة كأس ‏إنتركونتيننتال، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي.

سجل أهداف الأهلي وسام أبو علي في الدقيقة 31، وإمام عاشور في الدقيقة 55، ومحمد مجدي «أفشة» الهدف الثالث للنادي الأهلي من ركلة جزاء في الدقيقة 90+5.

كان الأهلي الأخطر في معظم دقائق المباراة وهدد مرمى العين في أكثر من فرصة خطيرة نتجت عن ثلاثة أهداف.

وينتظر الأهلي الفائز من مباراة «ديربي الأمريكتين» بين بطل أمريكا الجنوبية «ليبرتادورس» وباتشوكا المكسيكي بطل أمريكا الشمالية والوسطى «كونكاكاف»، التي ستقام في العاصمة القطرية الدوحة يوم 14 ديسمبر.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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