تعزيز التعاون العدلي الخليجي

البلاد – الرياض

شارك معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني في الاجتماع الـ 34 لأصحاب المعالي وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد في قطر أمس.

وذكرت “واس” أن الاجتماع ناقش اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم، بين دول مجلس التعاون، إضافة إلى مشروع تطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول المجلس.

كما بحث الاجتماع اتفاقيتي التعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية والتجارية والأحوال الشخصية، والجزائية، بدول المجلس، وتحويل بعض المبادئ التشريعية الواردة في القوانين والأنظمة إلى قواعد موحدة، إضافة إلى عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الاجتماع.

وأكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، أن لجنة وزراء العدل خلال المسيرة المباركة للمجلس، أسهمت في تعزيز وتقريب القوانين والأنظمة في المجال العدلي وحققت تجانسًا في هذا الجانب عبر عدد من الإنجازات، أبرزها اعتماد اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية، واعتماد أكثر من 21 نظام (قانون) في مختلف المجالات العدلية بصفة استرشادية.