(تراحم) وجامعة القصيم توقعان مشروع تدريب لأسر المستفيدين

البلاد- جدة
وقعت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بمنطقة القصيم “تراحم” أمس، عقد مشروع تدريب مع جامعة القصيم، ممثلة بمعهد الدراسات والخدمات الاستشارية بالجامعة، في الإدارة العامة للشراكة المجتمعية، ويهدف المشروع إلى إعداد وتصميم حقائب تدريبية وتنفيذ التدريب للمستفيدين.
مثلّ اللجنة في توقيع العقد رئيس مجلس الإدارة راشد بن عبد الله الراشد الحميد، ومثلّ الجامعة عميد المعهد د. فهد بن صالح العييري.
وقال راشد بن عبد الله الراشد، رئيس مجلس إدارة اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم بمنطقة القصيم (تراحم):” إن مثل هذه المشاريع تمثل خطوة كبيرة لتأهيل الأسر بما يفيدها ويفيد أبناءها، تربوياً ونفسياً واجتماعياً ومهارياً، بالتعاون مع أكبر صرح تعليمي بالمنطقة، ونسأل الله العلي القدير أن يحقق المشروع أهدافه بما يعود بالنفع على المستفيدين ويساهم بالاستقرار المجتمعي”.