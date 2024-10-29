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(تراحم) وجامعة القصيم توقعان مشروع تدريب لأسر المستفيدين

صحيفة البلادaccess_time26 / ربيع الآخر / 1446 هـ      29 أكتوبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

وقعت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بمنطقة القصيم “تراحم” أمس، عقد مشروع تدريب مع جامعة القصيم، ممثلة بمعهد ‏‏الدراسات والخدمات ‏الاستشارية بالجامعة، في الإدارة العامة للشراكة المجتمعية، ويهدف المشروع إلى إعداد ‏وتصميم حقائب تدريبية وتنفيذ التدريب للمستفيدين.‏

مثلّ اللجنة في توقيع العقد رئيس مجلس الإدارة راشد بن عبد الله الراشد ‏الحميد، ومثلّ الجامعة عميد المعهد د. فهد بن صالح العييري.‏

وقال راشد بن عبد الله الراشد، رئيس مجلس إدارة اللجنة الوطنية لرعاية ‏السجناء ‏‏والمفرج عنهم بمنطقة القصيم (تراحم):” إن مثل هذه المشاريع تمثل خطوة ‏كبيرة لتأهيل الأسر بما ‏‏يفيدها ويفيد أبناءها، تربوياً ونفسياً واجتماعياً ومهارياً، بالتعاون ‏مع أكبر صرح تعليمي بالمنطقة، ونسأل الله العلي القدير أن يحقق المشروع أهدافه بما ‏يعود بالنفع على المستفيدين ويساهم بالاستقرار المجتمعي”.‏

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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