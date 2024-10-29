بنك التنمية الاجتماعية.. الراعي التنموي لملتقى “بيبان 24”

البلاد ــ الرياض

يشارك بنك التنمية الاجتماعية في ملتقى “بيبان 24” الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، تحت شعار “وجهة عالمية للفرص”، من 5 إلى 9 نوفمبر في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات.

وتأتي مشاركة البنك بصفته الراعي التنموي، تأكيدًا على دوره الريادي في تمكين رواد الأعمال، وتوفير التمويل المستدام الذي يعزز تنمية المشاريع، من خلال برامج مالية وغير مالية لدعم وتمكين الشركات الصغيرة والناشئة ورواد الأعمال، وممارسي العمل الحر، بما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وتعكس مشاركة البنك في ملتقى “بيبان 24” التزامه بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال دعم القطاعات الواعدة مثل السياحة، التقنية، والأنشطة الحرفية، إضافة إلى حرصه على تحفيز الاقتصاد المحلي وتنويع مصادر الدخل، بما يسهم في رفع إسهام المنشآت الصغيرة والناشئة في الناتج المحلي الإجمالي، تماشيًا مع تطلعات رؤية المملكة 2030.

وتؤكد مشاركة بنك التنمية الاجتماعية أهمية التكامل بين القطاعات الحكومية والخاصة، حيث يوفر البنك منظومة تمويلية وتنموية شاملة تعزز من قدرة رواد الأعمال على تحقيق أهدافهم.

ويسعى من خلال وجوده في ملتقى “بيبان 24″، إلى إبراز جهوده في تمكين الأفراد وتحفيز العمل الحر، وإيجاد بيئة عمل تدعم الابتكار والنمو، بما يعزز من مكانة المملكة كونها مركزًا رياديًا في المنطقة، ويحقق أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.

يذكر أن ملتقى “بيبان 24” يشكل نموذجًا اقتصاديًا منفتحًا على العالم، ويعزز مكانة المملكة بصفتها مركزًا عالميًا لريادة الأعمال، ووجهة دولية رائدة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.