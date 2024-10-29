بدء التسجيل في مشروع “سدرة العلا” السكني​

العلا : البلاد

أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا وشركة “العقارية” السعودية, -على هامش منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار- افتتاح التسجيل في مشروع “سدرة العلا” السكني، مع الأخذ بالاعتبار أولوية التسجيل لأهالي العلا. ​

ويقع مشروع “سدرة” جنوب العلا ضمن مشروع المخطط الرئيسي الثاني لتطوير وسط وجنوب العلا “نحو مجتمع مزدهر” الذي أطلقته الهيئة العام الماضي، وسيضم مشروع “سدرة العلا” منطقة سكنية متكاملة تتضمن وحدات سكنية تشمل الفلل والشقق، وهو نتاج شراكة بين الهيئة الملكية لمحافظة العلا وشركة العقارية السعودية، ويقع المشروع على مساحة 26,000 متر مربع سيتضمن كذلك العديد من المناطق الخضراء، ومسارات للدراجات ومرافق مختلفة.​

وتم الاعتماد في المشروع على نمط معماري واضح يعكس التراث المعماري والثقافي للمنطقة، وسيلبي الطلب المتزايد على السكن، الذي يرتبط بخطط الهيئة الملكية لمحافظة العلا من أجل تحقيق التنمية الشاملة المستدامة وتحسين جودة الحياة وفقًا لرؤية العلا المتماشية مع أهداف رؤية المملكة 2030.​

​ومن المتوقع أن يجذب مشروع “سدرة العلا” العديد من المستثمرين والباحثين عن تملك المساكن، نظير التخطيط الحضري والهوية المعمارية التي سيقوم عليها المشروع، مع ما تشهده العلا من تنمية حضرية خاصة في المناطق السكنية وسط وجنوب العلا.