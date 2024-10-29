الوطنية للإسكان NHC تطور منصتي «بلدي» و«فرص»

البلاد ــ الرياض

أكد الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان NHC محمد بن صالح البطي, أهمية دور المملكة وريادتها في التحول الرقمي عالميًا، مبينًا أن “الوطنية للإسكان” تُعد من أبرز المساهمين في التحول، حيث تشغل وتطور أكثر من 8 منصات رقمية عقارية، وقدمت خدماتها لأكثر من 20 مليون مستفيد بشكل مباشر وغير مباشر.

جاء ذلك في كلمته خلال حفل افتتاح القمة العالمية للبروبتك، برعاية معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، معلنًا عن بدء “الوطنية للإسكان NHC” في تشغيل وتطوير منصتي (بلدي) و(فرص)، ليصل بذلك عدد المنصات الرقمية التي تُشرف عليها الشركة إلى 10 منصَّات، متوقعًا أن تخدم من خلالها أكثر من 18 مليون مستخدم.

ووقعت الوطنية للإسكان NHC خلال الحفل اتفاقيتين مع شركة الراجحي للتأمين التكافلي (تكافل الراجحي) وشركة ملاذ للتأمين التعاوني (ملاذ)، برعاية معالي وزير البلديات والإسكان، لتقديم خدمات التأمين المنزلي للعقارات المستأجرة، حيث مثل الوطنية للإسكان NHC رئيس قطاع الحلول المهندس ريان العقل، بينما (تكافل الراجحي) مثلها الرئيس التنفيذي سعود الغنيم، ومثّل (ملاذ للتأمين) الرئيس التنفيذي فواز الحجي.

وتسعى الوطنية للإسكان من خلال الاتفاقيات إلى توفير حلول رقمية تأمينية للمستأجر والمؤجر، وتقديم منتج تأميني يوفر قيمة إضافية ويحمي من الأعباء المالية المترتبة للتغطيات المشمولة بالتأمين المنزلي، مما يسهم في تقديم تجربة متكاملة للمستخدمين، ويعزز من الكفاءة التشغيلية للطرفين، إذ يأتي هذا التعاون ضمن المساعي في توفير جميع الممكنات للمستفيدين من قطاع الإيجار العقاري، وعرض المنتجات التأمينية، مما يعزز من جاذبية قطاع العقار الإيجاري ويزيد من فاعليته والاستثمار فيه، وتنظيم العلاقة بين أطراف العملية الإيجارية.

ووقعت الشركة الوطنية للإسكان NHC اتفاقية تعاون مع (شركة نارسون ستديو)؛ بهدف تقديم خدمات الواقع الافتراضي، وتصميم الألعاب الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، ومثل الوطنية في الاتفاقية رئيس قطاع الحلول المهندس ريان العقل، بينما مثل شركة نارسون ستديو رئيسها التنفيذي عمر عباس.

يذكر أن “الوطنية للإسكان NHC، شاركت في القمة العالمية للبروبتك بصفتها شريكًا إستراتيجيًا، حيث تعد القمة نقطة التقاء بين التكنولوجيا وقطاع العقار، وتُسهِم في مواكبة التطورات حفاظًا على عنصر المنافسة في عصر التقدم التكنولوجي السريع، إذ تشكل تقنيات العقار في المملكة جزءًا مهمًا من رؤية 2030، وتسعى الحكومة إلى تعزيز مجال الابتكار واستخدام التقنيات الذكية، وتمكين ريادة الأعمال وتطوير منصات داعمة تُوظِّف تقنيات السوق وترفع من مستوى الموثوقية.