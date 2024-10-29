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الشورى يدعو لتحديث خطط الإحصاء

صحيفة البلادaccess_time26 / ربيع الآخر / 1446 هـ      29 أكتوبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – الرياض

دعا مجلس الشورى الهيئة العامة للإحصاء إلى تقييم خطط تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية وتحديثها؛ بما يتوافق مع المرحلة الثانية من رؤية المملكة 2030 وينسجم مع الإستراتيجيات الوطنية القطاعية والمناطقية المعتمدة.

جاء ذلك خلال جلسته العادية أمس، برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، حيث استعرض في مستهلها بنود جدول الأعمال، واتخذ قراره اللازم بشأنها.

وفيما يتعلق بالشؤون التعليمية، طالب مجلس الشورى جامعة الطائف- بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- لاستكمال حصول برامجها الأكاديمية على الاعتماد البرامجي، وزيادة تمويل البحث العلمي، بما يسهم في تمكين أعضاء هيئة التدريس وتحقيق مخرجات بحثية متميزة.

إلى ذلك، وافق مجلس الشورى خلال الجلسة على عدد من مشاريع مذكرات تفاهم واتفاقية بين المملكة العربية السعودية، وعدد من الدول الشقيقة والصديقة التي تتعلق بعدد من المجالات.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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