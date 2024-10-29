الشورى يدعو لتحديث خطط الإحصاء

البلاد – الرياض

دعا مجلس الشورى الهيئة العامة للإحصاء إلى تقييم خطط تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية وتحديثها؛ بما يتوافق مع المرحلة الثانية من رؤية المملكة 2030 وينسجم مع الإستراتيجيات الوطنية القطاعية والمناطقية المعتمدة.

جاء ذلك خلال جلسته العادية أمس، برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، حيث استعرض في مستهلها بنود جدول الأعمال، واتخذ قراره اللازم بشأنها.

وفيما يتعلق بالشؤون التعليمية، طالب مجلس الشورى جامعة الطائف- بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- لاستكمال حصول برامجها الأكاديمية على الاعتماد البرامجي، وزيادة تمويل البحث العلمي، بما يسهم في تمكين أعضاء هيئة التدريس وتحقيق مخرجات بحثية متميزة.

إلى ذلك، وافق مجلس الشورى خلال الجلسة على عدد من مشاريع مذكرات تفاهم واتفاقية بين المملكة العربية السعودية، وعدد من الدول الشقيقة والصديقة التي تتعلق بعدد من المجالات.