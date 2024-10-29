الرياض تستضيف قادة القطاع العقاري في معرض “سيتي سكيب العالمي 2024”

الرياض : البلاد

يرعى معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، انطلاق النسخة الثانية لمعرض “سيتي سكيب العالمي 2024” خلال الفترة من 11 إلى 14 نوفمبر القادم، الذي يأتي تحت شعار “مستقبل

الحياة”، وذلك في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم شمال مدينة الرياض برعاية وزارة البلديات والإسكان، وبالشراكة مع الهيئة العامة للعقار، وبرنامج الإسكان – أحد برامج رؤية 2030 -، وبتنظيم من شركة تحالف، المشروع المشترك بين الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وشركة إنفورما العالمية، وصندوق الفعاليات الاستثماري.

وستشهد النسخة الثانية من “سيتي سكيب العالمي 2024” إطلاقات لمشروعات نوعية وتوقيع العديد من الاتفاقيات الضخمة، وتفعيل شراكات جديدة واعدة، الذي يأتي في ظل ما تشهده المملكة من مشاريع حالية ومستقبلية ضخمة، تُركز على الجودة واختصار الوقت والاعتماد على أساليب البناء الحديثة.

ويستعرض “سيتي سكيب العالمي 2024” على مدى أربعة أيام؛ أبرز الأفكار والتجارب العقارية في مجالات الهندسة المعمارية، والتصاميم، وتخطيط المدن، كما يتناول أفضل الممارسات العالمية في تقنيات التطوير والبناء المستقبلية، إضافة إلى تسليط الضوء على منظومة التشريعات العقارية.

وسيتاح لزوار المعرض الاستفادة من العروض الحصرية التي يقدمها برنامج سكني على الوحدات السكنية المتنوعة والعروض التمويلية المختلفة بالشراكة مع المطورين العقاريين والبنوك والشركات المالية، التي يمكن الحصول من خلال زيارة الجناح الخاص بـ “سكني” في المعرض، الذي يتيح للأسر السعودية حجز الوحدات وسط رحلة سكنية رقمية متكاملة وميسرة، واستكمال الإجراءات الخاصة بالتملك.

وسيحظى زوار المعرض العقاري الأكبر في العالم بلقاء رواد القطاع العالميين في مجالات العقارات والهندسة المعمارية والتصاميم، إضافة إلى لقاء مؤسسي ومستثمري أبرز العلامات التجارية المحلية والإقليمية والدولية، إذ سيوفر المعرض منصات متخصصة لعرض المشروعات المبتكرة والطرق الجديدة في مجالات التقنية والاستدامة والجودة، إضافة إلى صالة ربط الشركات لتعزيز فرص التعاون وبناء الشراكات المثمرة.

وسيشهد المعرض مشاركة أكثر من 400 جهة عارضة من عدد من الدول، منها شركات هندسة معمارية واستشارية واستثمارية، ومهندسين ومخططين ومهندسي مناظر طبيعية وتصاميم داخلية، بالإضافة إلى مجموعة من الشركات المتخصصة في مجال البناء، ويمكن التسجيل لزيارة المعرض من خلال زيارة الرابط: https://register.visitcloud.com/survey/0c6nikomdid27.

وسيتضمن المعرض في نسخته الثانية برنامج تنظيم قمة مستقبل الحياة، وآفاق عقارية، ومنتدى المستثمرين المؤسسين، و(DNAالتصميم والهندسة المعمارية)، وساحة الابتكار في التقنيات العقارية، حيث سيتحدث أكثر من 500 خبير عبر هذه المنصات، ويقدمون ما يزيد على 180 ساعة من المحتوى المتخصص، بمشاركة أبرز قادة القطاع والرؤساء التنفيذيين والخبراء في الاستدامة بطرح رؤاهم حول مستقبل قطاع العقارات.

يذكر أن النسخة الأولى من المعرض الذي ترعاه وزارة البلديات والإسكان شهدت استثمارات بقيمة تتجاوز 110,000,000,000 ريال، وسط مشاركة أكثر من 350 جهة عارضة، وأكثر من 10,000 مستثمر دولي، وأكثر من 300 متحدث، فيما بلغ عدد زوّار النسخة الأولى للمعرض أكثر من 160,000 زائر.