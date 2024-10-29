“الرياض” تستضيف بطولة LIV Golf لنجوم الجولف

الرياض – محمد الجليحي

بعد ختام مثير لموسم 2024 من LIV Golf، والذي شهد تتويج الإسباني جون رام، قائد فريق Legion XIII، بلقب بطل المنافسات الفردية في شيكاغو، وأيضاً فريق Ripper GC بقيادة الأسترالي كاميرون سميث، بلقب منافسات الفرق في دالاس، كشفت LIV Golf عن تفاصيل النسخة الثانية من بطولة LIV Golf Promotions، لتتيح الفرصة للاعبي النخبة من جميع أنحاء العالم لكسب مكانهم في الدوري والسلسلة الدولية لعام 2025.

تقام البطولة في الفترة من 12 إلى 14 ديسمبر في نادي الرياض للجولف، وتتضمن أربع جولات على مدار ثلاثة أيام، بما في ذلك 36 حفرة في اليوم الأخير. وتتيح هذه البطولة لصاحب المركز الأول فرصة حجز مكانه في دوري LIV Golf الموسم المقبل. كما سيحصل أفضل 10 لاعبين، بما في ذلك حالات التعادل، على فرصة التأهل المباشر إلى جميع أحداث 2025 في السلسلة الدولية، التي أقرتها الجولة الآسيوية. ويحظى الفائز بجائزة قدرها 1.5 مليون دولار أمريكي، ما يجعل البطولة أكثر إثارة وتشويقاً، ويرفع حدة التنافس إلى مستويات غير مسبوقة

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال جريج نورمان الرئيس التنفيذي والمفوض في LIV Golf: “يتشارك اللاعبون الذين تنافسوا في دوري LIV Golf بنفس وجهات النظر، إذ تسهم الأجواء التنافسية وروح الفريق ومشاركة النجوم العالميين في خلق تجربة استثنائية تمكّن اللاعبين من السعي وراء أحلامهم على أعلى المستويات. وتوفر بطولة LIV Golf Promotions فرصة إضافية للاعبين الصاعدين والمنافسين البارزين حول العالم لخوض موسم قد يغير مسيرتهم الرياضية. ونتطلع لمعرفة الأسماء التي سوف تتألق هذا العام في الرياض”.

وتتكون بطولة LIV Golf Promotions من أربع جولات (كل جولة عبارة عن 18 حفرة). وتشمل معايير الأهلية تأهل المتصدرين للجولتين الأولى والثانية. فبعد الجولة الأولى، يتأهل أفضل 20 لاعباً إلى الجولة الثانية، حيث يُعاد تعيين النتائج وينضم إليهم اللاعبون الذين نجحوا في حجز مقاعدهم عبر التأهل المباشر. ثم ينتقل أفضل 20 لاعباً بعد الجولة الثانية إلى المنافسات النهائية مع إعادة تعيين النتائج مرة أخرى لخوض جولة من 36 حفرة. وسيحصل الفائز على جائزة قدرها 200,000 دولار ومقعد رئيسي في دوري LIV Golf لعام 2025.

كما تسهم منافسات LIV Golf Promotions في إضافة لاعبين جدد إلى قائمة المشاركين في دوري LIV Golf لعام 2025، حيث سيضمن الفائز في نادي الرياض للجولف والمتصدر في The International Series 2024 Rankings مشاركتهما في المنافسات والحصول على فرصة الانضمام إلى أحد الفرق. ويتصدر الأمريكي جون كاتلين، الذي شارك كاحتياطي في 6 بطولات ضمن LIV Golf خلال الموسم الماضي، الترتيب العام لقائمة المشاركين، بعد تحقيقه للقب بطولة ماكاو تحت مظلة السلسلة الدولية، وحلوله في مركز الوصيف في بطولتين.

وسيتمكن اللاعبون الذين أنهوا موسم 2024 في المراكز من 25 إلى 48 ضمن ترتيب دوري LIV Golf، ولم يلتزموا مع أي فريق لعام 2025، من استعادة حقهم في اللعب للموسم المقبل. ولكن، وحده المتصدر في بطولة LIV Golf Promotions يضمن مكانه مباشرةً في الدوري لعام 2025، ما يمنح الفرق مرونة أعلى في مسألة اختيار اللاعبين المتاحين، ويزيد من أهمية هذه البطولة المنتظرة.

وسيتم بث فعاليات البطولة بشكل مباشر عالمياً وعند الطلب عبر LIV Golf Plus، وقناة LIV Golf على يوتيوب، وشركاء البث حول العالم، مع تغطية مباشرة يومي الخميس والجمعة من الساعة 12:00 ظهراً حتى 4:00 مساءً، ويوم السبت من الساعة 12:30 ظهراً حتى 5:00 مساءً (بالتوقيت المحلي).