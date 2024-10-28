1000 شركة محلية ودولية تشارك في ملتقى بيبان 24

البلاد ــ الرياض

كشفت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” عن مشاركة أكثر من 1000 شركة ناشئة محلية وعالمية في باب الشركات الناشئة ضمن فعاليات ملتقى بيبان 24، الذي يقام تحت شعار “وجهة عالمية للفرص” خلال الفترة من 5 إلى 9 نوفمبر في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات.

ويهدف الباب إلى إبراز الشركات الريادية المتميزة محليًا ودوليًا وتسهيل ربطها بمنظومة ريادة الأعمال في المملكة، إضافة إلى توفير بيئة متكاملة للربط مع المستثمرين وتعزيز فرص النمو والتوسع.

ويتضمن الباب مشاركة أكثر من 70 جهة ممكنة لريادة الأعمال مثل حاضنات ومسرعات الأعمال من مختلف أنحاء العالم، ويسعى إلى خلق بيئة ريادية شاملة تتيح للشركات الناشئة ورواد الأعمال الوصول إلى شبكة واسعة من المستثمرين، والشركاء المحليين، والإقليميين، والدوليين ، ويستضيف رواد أعمال من عدة دول مشاركة مثل المملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وكوريا الجنوبية، وماليزيا، ومملكة الأردن، ودول شمال أفريقيا، ودول الخليج العربي ما يتيح تبادل التجارب وتعزيز التعاون في مجال ريادة الأعمال على المستوى الدولي، ويوفر هذا التنوع فرصًا استثنائية للشركات الناشئة للتفاعل مع نظرائها من مختلف الدول واستعراض تجاربها أمام جمهور الملتقى.

ويستقبل ملتقى بيبان 24 زواره عبر 9 أبواب مبتكرة تهدف إلى تلبية احتياجات رواد ورائدات الأعمال، وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من تحقيق النمو والاستدامة، إذ يعزز باب الشركات الناشئة من فرص الربط بين الشركات ورواد الأعمال والمستثمرين، ما يسهم في تعزيز بيئة ريادة الأعمال في المملكة وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.