وصول الطائرة الإغاثية السعودية الرابعة عشرة إلى لبنان

الرياض- بيروت – واس

وصلت إلى مطار رفيق الحريري الدولي في مدينة بيروت بالجمهورية اللبنانية أمس، الطائرة الإغاثية السعودية الرابعة عشرة، التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وتتضمن حمولة الطائرة عشرات الأطنان من المواد الإغاثية الغذائية والطبية والإيوائية.

ويأتي ذلك انطلاقًا من الدور الإنساني الرائد، وتجسيدًا للقيم النبيلة والمبادئ الثابتة للمملكة العربية السعودية، ممثلة بذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة بالوقوف مع الدول والشعوب المحتاجة لمواجهة جميع الأزمات والصعوبات التي تمر بها.



في السياق الإنساني أيضًا، وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مساعدات غذائية للنازحين في إقليم الاستوائية بجمهورية جنوب السودان، استفادت منها 2.000 أسرة، كما وزع 796 سلة غذائية، و796 حقيبة صحية في مدينة أعزاز بمحافظة حلب بسوريا، استفاد منها 4.776 فردًا من متضرري الزلزال، و916 سلة غذائية، و916 حقيبة صحية في محافظة إدلب استفاد منها 5.496 فردًا.

وفي اليمن، تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية “مسام” لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الرابع من شهر أكتوبر الحالي، من انتزاع 720 لغمًا. وبذلك ارتفع عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع “مسام” إلى 467 ألفًا، و431 لغمًا زرعت بعشوائية في مختلف الأراضي اليمنية، لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.