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وصول الطائرة الإغاثية السعودية الخامسة عشرة إلى لبنان

صحيفة البلادaccess_time25 / ربيع الآخر / 1446 هـ      28 أكتوبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

بيروت : متابعات

 وصلت إلى مطار رفيق الحريري الدولي في مدينة بيروت بالجمهورية اللبنانية، اليوم، الطائرة الإغاثية السعودية الخامسة عشرة التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

 وتحمل الطائرة على متنها مواد إغاثية متنوعة تشتمل على مواد غذائية وطبية وإيوائية.

 يأتي ذلك انطلاقًا من الدور الإنساني الرائد وتجسيدًا للقيم النبيلة والمبادئ الثابتة للمملكة العربية السعودية ممثلة بذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة بالوقوف مع الدول والشعوب المحتاجة لمواجهة كافة الأزمات والصعوبات التي تمر بها.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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