الرياضة

في الجولة الثامنة من يلو.. الزلفي في اختبار صعب أمام الفيصلي

صحيفة البلادaccess_time25 / ربيع الآخر / 1446 هـ      28 أكتوبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

حائل- خالد الحامد
تتواصل غدًا الثلاثاء منافسات الجولة الثامنة من دوري” يلو” لأندية الدرجة الأولى للمحترفين، بإقامة لقاء واحد يجمع فريق الزلفي على ملعبه مع ضيفه فريق الفيصلي.

يسعى الزلفي الثالث عشر برصيد 7 نقاط؛ لتعويض تعثره بالتعادل أمام الباطن في الجولة الماضية.

أما على الطرف الآخر؛ فيتطلع فريق الفيصلي الذي يحل في المركز الثامن برصيد 10 نقاط؛ لتعويض خسارته أمام الطائي في الجولة الماضية، ويأمل بالفوز، وتحقيق العلامة الكاملة؛ لكي لا يبتعد عن المنافسة على البطاقات المؤهلة لدوري روشن.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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