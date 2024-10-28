عبدالله الماجد رئيسًا لنادي النصر

الرياضةعبدالله الماجد رئيسًا لنادي النصر صحيفة البلادaccess_time25 / ربيع الآخر / 1446 هـ 28 أكتوبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد- جدة وافق مجلس إدارة شركة نادي النصر على تعيين عبد الله بن عبد الرحمن الماجد رئيسًا لمجلس إدارة الشركة (ممثلا عن مؤسسة أعضاء نادي النصر الرياضية). وقد عبَّر عبد الله الماجد عن امتنانه لثقة مجلس الإدارة، مؤكدًا أن شركة النصر ستعمل بكل جهدها لتحقيق مستهدَفات رؤية المملكة ۲۰۳۰ و تطلعات جماهير النصر العريضة. فيما رحب المجلس باسمه وباسم جميع عائلة شركة نادي النصر بسعادة الرئيس مؤكدين استعدادهم لبدء العمل سويًا للوصول بالنصر لقمة النجاحات في جميع المجالات داخل وخارج الملعب.