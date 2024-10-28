شاهد| نيوم يعزز صدارته لـ” يلو” بنقاط أحد

حائل- خالد الحامد
عزز فريق نيوم صدارتَه لترتيب دوري يلو لأندية الدرجة الأولى للمحترفين، بعد فوزه على ضيفه أحد بهدف وحيد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، على استاد مدينة الملك خالد الرياضية بتبوك، في افتتاح منافسات الجولة الثامنة من البطولة.
جاءت هدف نيوم عن طريق اللاعب مباي دياني عند الدقيقة 55 من عمر اللقاء.
بهذه النتيجة، يصل نيوم إلى النقطة 22 في صدارة ترتيب الدوري، فيما تجمَّد رصيد أحد عند 4 نقاط في المركز السابع عشر.
د55‘⚽️ هدف لـ @NEOMSportsClub
مباي دياني يحرز الهدف الأول 👏#نيوم_أحد #دوري_يلو | #FDL pic.twitter.com/STS8vWVBpe
— دوري يلو (@FDL_KSA) October 28, 2024