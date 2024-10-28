الرياضة

شاهد| نيوم يعزز صدارته لـ” يلو” بنقاط أحد

صحيفة البلادaccess_time25 / ربيع الآخر / 1446 هـ      28 أكتوبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

حائل- خالد الحامد
عزز فريق نيوم صدارتَه لترتيب دوري يلو لأندية الدرجة الأولى للمحترفين، بعد فوزه على ضيفه أحد بهدف وحيد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، على استاد مدينة الملك خالد الرياضية بتبوك، في افتتاح منافسات الجولة الثامنة من البطولة.

جاءت هدف نيوم عن طريق اللاعب مباي دياني عند الدقيقة 55 من عمر اللقاء.

بهذه النتيجة، يصل نيوم إلى النقطة 22 في صدارة ترتيب الدوري، فيما تجمَّد رصيد أحد عند 4 نقاط في المركز السابع عشر.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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