رينارد: سعيد بعودتي للسعودية.. وأنتظر دعمكم

الرياضةرينارد: سعيد بعودتي للسعودية.. وأنتظر دعمكم صحيفة البلادaccess_time25 / ربيع الآخر / 1446 هـ 28 أكتوبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد- الرياض علّق الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب الوطني السعودي، على عودته من جديد لمنصبه خلفًا للإيطالي روبرتو مانشيني. وأعلن الاتحاد السعودي التعاقد رسميًا مع رينارد مساء السبت الماضي، في فترة ثانية عقب إنهاء التعاقد مع مانشيني. وكتب رينارد عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس”: “شرف لي العودة من جديد لتدريب المنتخب السعودي، سنعمل معًا لتحقيق هدفنا، وهو التأهل إلى كأس العالم 2026”. واختتم: “هدفي أن يفخر المشجع السعودي بمنتخب بلاده، وأنتظر دعمكم جميعًا”.