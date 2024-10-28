الرئيسية
/
/
/
/
/
رينارد: سعيد بعودتي للسعودية.. وأنتظر دعمكم
الرياضة

رينارد: سعيد بعودتي للسعودية.. وأنتظر دعمكم

صحيفة البلادaccess_time25 / ربيع الآخر / 1446 هـ      28 أكتوبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- الرياض

علّق الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب الوطني السعودي، على عودته من جديد لمنصبه خلفًا للإيطالي روبرتو مانشيني.

وأعلن الاتحاد السعودي التعاقد رسميًا مع رينارد مساء السبت الماضي، في فترة ثانية عقب إنهاء التعاقد مع مانشيني.

وكتب رينارد عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس”: “شرف لي العودة من جديد لتدريب المنتخب السعودي، سنعمل معًا لتحقيق هدفنا، وهو التأهل إلى كأس العالم 2026”.

واختتم: “هدفي أن يفخر المشجع السعودي بمنتخب بلاده، وأنتظر دعمكم جميعًا”.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *