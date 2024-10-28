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ريال مدريد يقاطع حفل الكرة الذهبية بسبب فينيسيوس
الرياضة

ريال مدريد يقاطع حفل الكرة الذهبية بسبب فينيسيوس

صحيفة البلادaccess_time25 / ربيع الآخر / 1446 هـ      28 أكتوبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد-جدة

قاطع نادي ريال مدريد، بطل الدوري الإسباني ومسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم،حفل جوائز الكرة الذهبية الذي تنظمه سنويا مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية مساء اليوم الاثنين، وذلك لاقتناعه بعدم حصول نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور على جائزة أفضل لاعب وفق ما أعلن.

وقال عملاق العاصمة الاسبانية: “اذا كانت معايير منح الجائزة لم تقم باختيار فينيسيوس كفائز، فان المعايير ذاتها يجب ان تختار كارفاخال كفائز. بما ان الأمر لم يكن كذلك، من الواضع بان الكرة الذهبية لم تحترم ريال مدريد وريال مدريد لن يكون متواجدا حيث لا يتم احترامه”.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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