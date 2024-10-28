تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين وبحضور دولي.. انطلاق المُلتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية

الرياض- واس

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود- حفظه الله- تطلق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الاثنين في الرياض، أعمال النسخة الأولى من (الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية 2024) تحت شعار( من الالتزام إلى التأثير).

يأتي المُلتقى الذي يعد الأول من نوعه، في إطار رؤية المملكة 2030؛ وضمن إستراتيجية الوزارة الرامية إلى تعزيز المسؤولية المجتمعية، من خلال النهـوض بالقطـاع التنمـوي فـي المملكـة، وبناء وتطويـر الشـراكات الاقتصادية التنمويــة؛ للوصول إلى مجتمع حيوي تشاركي.

ويُعنى الملتقى بإبراز إنجازات شركاء المسؤولية الاجتماعية، كما يستعرض قصص النجاح محليًا ودوليًا، وتعزيز التواصل بين المشاركين، مع تبادل الخبرات، والرؤى حول تبني الشركات سياسات الاستدامة على الصعيد العالمي، وذلك ضمن أكثر من 40 جلسة حوارية، يقدمها أكثر من 100 خبير من 60 دولة.

وستركز الجلسات الحوارية التي يشارك بها أصحاب المعالي الوزراء، ونخبة من الرؤساء التنفيذيين في القطاع الخاص، والخبراء والمختصين، وصنّاع القرار في مجال المسؤولية الاجتماعية بالصعيدين المحلي والدولي، على أهمية الدور المحوري للمسؤولية الاجتماعية في تحقيق المواءمة بين إستراتيجيات الأعمال ورؤية 2030، والطموحات والجهود العالمية في مجال الاستدامة، إضافة إلى دور التكنولوجيا الحديثة في تعزيز تلك الجهود، كما تتناول استخدام الذكاء الاصطناعي لتمكين المسؤولية الاجتماعية والتحول الرقمي.

ويأتي تنظيم الملتقى الذي يستمر يومين في إطار جهود المملكة العربية السعودية؛ لتعزيز دورها في المسؤولية الاجتماعية، ويعكس تصاعد مكانتها الدولية كأحد أكبر وأسرع الاقتصاديات العالمية نموًا؛ إذ تُظهر المملكة ريادتها في مواجهة التحديات العالمية، باحتلالها المرتبة الـ 16 عالميًا في مؤشر المسؤولية الاجتماعية، وفقًا لتقرير التنافسية العالمية.