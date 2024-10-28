تجسّد العمق التاريخي للمملكة.. اعتماد 500 موقع في سجل التراث العمراني

البلاد – واس

أعلنت هيئة التراث أمس، عن اعتماد تسجيل وتصنيف عدد 500 موقع جديد في سجل التراث العمراني؛ ليصبح العدد الإجمالي للمواقع المسجلة 4540 موقعًا، تعكس في مجملها تنوع مواقع التراث العمراني في مختلف مناطق المملكة، وتجسّد العمق التاريخي لهذه الأرض، التي شهدت تعاقب الحضارات المختلفة منذ آلاف السنين.

وقد تم تسجيل المواقع الجديدة في عدد من مناطق المملكة، وذلك على النحو التالي: منطقة الرياض 413 موقعًا، ومنطقة مكة المكرمة 39 موقعًا، ومنطقة الباحة 25 موقعًا، ومنطقة حائل 6 مواقع، ومنطقة جازان 5 مواقع، ومنطقة عسير 4 مواقع، في حين تم تسجيل موقعين في كل من المنطقة الشرقية، ومنطقة نجران، ومنطقة الجوف، وموقع واحد في منطقة تبوك، ومنطقة القصيم.

وأكدت هيئة التراث مواصلة جهودها الحثيثة طوال العام في تسجيل وتوثيق المواقع الأثرية والتراثية؛ بهدف الحفاظ على الإرث التاريخي والثقافي للمملكة، حيث تعمل بشكل مستمر على استكشاف وتسجيل مواقع جديدة، تعكس غنى وتنوع التراث الثقافي لدى المملكة، كما تعمل الهيئة على تطوير خطط إدارة وصون وحماية هذه المواقع؛ لضمان بقائها واستدامتها، وذلك ضمن رؤية شاملة حول تعزيز مكانة المملكة؛ كونها وجهة عالمية للتراث والثقافة.

وفي إطار تعزيز التعاون مع المجتمع، دعت هيئة التراث المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن المواقع التراثية، التي قد تكون غير موثقة بعد، وذلك من خلال منصة “بلاغ” وحساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، وفروعها المنتشرة في مختلف مناطق المملكة، مؤكدة الدور الحيوي الذي للمجتمع في الحفاظ على التراث الوطني؛ إذ يمكن أن يسهم الإبلاغ عن تسجيل مواقع جديدة تثري سجل التراث العمراني، مما يسهم في الحفاظ عليها للأجيال القادمة.