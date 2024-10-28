بحضور باعشن وعدد من رؤساء الاتحادات| ختام ورشة عمل انتخابات الاتحادات الرياضية 2024 – 2028

الرياض – هاني البشر

عقدت اللجنة العامة لانتخابات الاتحادات الرياضية، اليوم الاثنين ورشة عمل مع الاتحادات واللجان الرياضية الـ14 المفعلة للدورة الانتخابية 2024 – 2028م، بحضور الأمين العام والرئيس التنفيذي للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأستاذ عبدالعزيز بن أحمد باعشن.

وقال رئيس اللجنة العامة للانتخابات، الأستاذ عبدالعزيز بن محمد العنزي، خلال لقائه بممثلي الاتحادات الـ14 المعنية: إن دورهم يأتي لضمان سير العملية الانتخابية على النحو القانوني الأمثل، من حيث ملاءمة المرشحين، والنظر في الطعون، وفحص القوائم الأولية، وفق أنظمة ولوائح الاتحادات الدولية والميثاق الأولمبي، مشدداً أن إقامة 14 اتحاد لانتخابات رؤساء وأعضاء مجلس الإدارة، بسبب استيفائها كامل شروط إقامة الجمعية العمومية.

وكشف العنزي عن تضمن البرنامج الانتخابي تسع مراحل ستحدد مواعيدها لاحقاً، تبدأ بفتح باب الترشح وقيد الناخبين، تليها مرحلة فحص وإعلان القوائم الأولية، ثم مرحلة الطعن على القوائم الأولية، ثم مرحلة النظر في طعون القائمة الأولية، ثم الإعلان عن القوائم النهائية، تليها مرحلة الانتخاب وعقد الجمعية العمومية، ثم مرحلة الطعن على إجراءات الانتخابات، ثم مرحلة النظر في طعون إجراءات الانتخابات، تليها، المرحلة النهائية بصدور قرار تشكيل مجلس الإدارة.

وضمت قائمة الاتحادات واللجان الرياضية التي ستجري العملية الانتخابية، 14 اتحاد وهي: الاتحاد السعودي لكرة السلة، والاتحاد السعودي للكرة الطائرة، والاتحاد السعودي لكرة اليد، والاتحاد السعودي لألعاب القوى، والاتحاد السعودي للسباحة، والاتحاد السعودي للكاراتيه، والاتحاد السعودي للتايكوندو، والاتحاد السعودي لكرة الطاولة، والاتحاد السعودي للدراجات، والاتحاد السعودي للتنس، والاتحاد السعودي للريشة الطائرة، والاتحاد السعودي للشطرنج، والاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر، واللجنة السعودية للبادل.