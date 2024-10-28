المسحل يجتمع مع هيرفي رينارد

اجتمع رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل ظهر اليوم الاثنين في مقر الاتحاد السعودي بمدرب المنتخب الوطني السعودي “هيرفي رينارد” بحضور الأمين العام إبراهيم القاسم ومدير المنتخب حسين الصادق والمدير الفني ناصر لارقيت.
وشهد اجتماع المسحل مع رينارد وباقي أعضاء جهاز الأخضر السعودي استعراض خطة الإعداد القادمة للمنتخب الوطني.
وكان الاتحاد السعودي قد أعلن عودة رينارد لتولي القيادة الفنية للأخضر خلفًا للإيطالي مانشيني.
ويستهلّ رينارد مهمته مع المنتخب الوطني بمباراة أستراليا في تصفيات كأس العالم 2026 في نوفمبر المقبل.
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