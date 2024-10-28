الرئيسية
/
/
/
/
/
القادسية يُقصي الوحدة ويتأهل لربع نهائي كأس الملك
الرياضة

القادسية يُقصي الوحدة ويتأهل لربع نهائي كأس الملك

صحيفة البلادaccess_time25 / ربيع الآخر / 1446 هـ      28 أكتوبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

تأهل فريق القادسية  إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، إثر فوزه على مضيفه الوحدة بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت الطرفين اليوم الاثنين بدور الـ 16 من عمر المسابقة.

تقدم الوحدة عن طريق باكونا في الدقيقة 7، وردّ القادسية بهدفين عن طريق جوليان كينونيس مع الدقيقتين 37 و 45+4.

وفي الشوط الثاني استطاع القادسية الحفاظ على تقدُّمه وحسم بطاقة الترشح إلى دور الثمانية.
m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *