القادسية يُقصي الوحدة ويتأهل لربع نهائي كأس الملك

الرياضةالقادسية يُقصي الوحدة ويتأهل لربع نهائي كأس الملك صحيفة البلادaccess_time25 / ربيع الآخر / 1446 هـ 28 أكتوبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد- جدة تأهل فريق القادسية إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، إثر فوزه على مضيفه الوحدة بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت الطرفين اليوم الاثنين بدور الـ 16 من عمر المسابقة. تقدم الوحدة عن طريق باكونا في الدقيقة 7، وردّ القادسية بهدفين عن طريق جوليان كينونيس مع الدقيقتين 37 و 45+4. وفي الشوط الثاني استطاع القادسية الحفاظ على تقدُّمه وحسم بطاقة الترشح إلى دور الثمانية.