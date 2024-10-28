استثمارات واتفاقيات بأكثر من ٥٥ مليارًا خلال ملتقى الصحة العالمي

الرياض : البلاد

شهد ملتقى الصحة العالمي في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات في ملهم، الإعلان عن مشاريع واستثمارات صحية ضخمة تتجاوز قيمتها 55 مليار ريال، حيث تضمنت صفقات كبيرة بين مجموعة من الشركات الرائدة في القطاع الصحي، ومنها إعلان شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية السعودية، لتطوير وتشغيل عدة مشاريع للرعاية الصحية بأكثر من 10 مليارات ريال، إلى جانب إنشاء مستشفى دلة بالرياض بقيمة 4 مليارات ريال، فضلًا عن توسعات مجموعة فقيه الطبية بقيمة 5 مليارات ريال، وذلك دعمًا لمستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي تحت إطار رؤية المملكة 2030 عبر تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة، وتسهيل الوصول لها.

وجاءت من أبرز الشراكات الاتفاقيات مع الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية (نوبكو)، وشركة سدير الطبية، إلى جانب شركتي سانوفي الفرنسية ونوفونورديسك الدنماركية، حيث تضمّنت توطين ما بين 6 إلى 7 بنود من منتجات الإنسولين، إضافة إلى توسعات صحية بقيمة 5 مليارات ريال، فضلًا عن إنشاء خمسة مراكز للرعاية الأولية ومستشفيين جديدين.

كما شهد الملتقى إطلاق جهاز الروبوت الذي ينقل العينات دون تدخل بشري، فضلًا عن إطلاق جهاز متخصص في جراحة الأوعية الدموية لتحسين دقة وسرعة العمليات الجراحية.

ويأتي ذلك ضمن جهود وزارة الصحة لتحقيق مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي عبر تعزيز الأمن الدوائي والصحي في المملكة، بما يضمن توفير خدمات صحية متكاملة ومستدامة، ورفع مستوى الجاهزية لمواجهة التحديات الصحية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الأدوية والمستلزمات الطبية.